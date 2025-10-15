L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și Austria și nu s-a ferit să o spună: „Îl redescoperim”

L-a văzut pe Ianis Hagi cu Moldova și Austria și nu s-a ferit să o spună: &bdquo;&Icirc;l redescoperim&rdquo; Nationala
Ianis Hagi a revenit în echipa națională și a fost remarcat după victoriile cu Moldova și Austria.

Ianis Haginationala romanieiCiprian MaricaMircea Lucescu
Echipa națională a României a obținut două victorii în acțiunea din luna octombrie, după ce s-a impus în meciul amical cu Moldova, scor 2-1, și în partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026 cu Austria, scor 1-0.

Ciprian Marica l-a lăudat pe Ianis Hagi, după prestațiile de la națională

Ianis Hagi a jucat în ambele partide și a avut pretații consistente, reușind să înscrie un gol în meciul cu Moldova și să o ofere o pasă decisivă în partida cu Austria.

Mircea Lucescu l-a jucat pe Ianis Hagi în poziția de mijlocaș ofensiv, iar Ciprian Marica a remarcat faptul că jucătorul român s-a descurcat de minune în acea poziție.

Pe lângă asta, fostul atacant al naționalei a lăudat prestațiile excelente ale lui Ianis Hagi din cele două meciuri.

„A fost amplu criticat și uite că încă o dată acest copil demonstrează că merită la națională, are un joc consistent. Mereu când a venit la națională s-a dăruit, a dat tot ce a avut mai bun.

Am văzut declarația lui Dan Petrescu și e foarte bună. Cum îl vedea toată lumea pe acel copil în bandă, cum? E clar de mijlocul terenului. Îl redescoperim în această poziție datorită lui Nea Mircea.

Se comportă ca un adevărat căpitan. Felicitări, Ianis Hagi pentru evoluție și pentru ce ai oferit echipei naționale. Sunt convins că mai are de făcut multe pentru echipa națională”, a spus Ciprian Marica, conform digisport.ro.

Cum arată clasamentul Grupei H din preliminariile CM 2026

  • 1. *Austria - 15 puncte
  • 2. *Bosnia - 13 puncte
  • 3. *România - 10 puncte
  • 4. Cipru - 8 puncte
  • 5. San Marino - 0 puncte

*Austria, Bosnia și România au un meci în minus față de Cipru și San Marino.

