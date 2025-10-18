Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă după-amiază, de la ora 15:00, în etapa #13 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc pe ”Cluj-Arena”.



Szabolcs Kovacs va fi la ”centru”, iar Adrian Vornicu și Marius Badea vor fi tușierii. La VAR au fost delegați Rareș Vidican și Vlad Baban, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Gabriel Mihuleac, iar Octavian Sovre, observatorul arbitrilor.



”U” Cluj - FC Botoșani, LIVE TEXT de la 15:00 | Moldovenii țin cu dinții de primul loc



FC Botoșani e prima clasată cu 25 de puncte înregistrate după 12 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României. Șapte victorii, patru remize și o singură înfrângere a bifat echipa pregătită de Leo Grozavu până acum.



De cealaltă parte, trupa lui Ioan Ovidiu Sabău se situează pe poziția a 10-a în clasament cu 14 puncte. După 12 etape, ”U” a consemnat trei victorii, cinci rezultate de egalitate și patru eșecuri.

Cum arată clasamentul

