Un fost jucător al FCSB a dezvăluit cum a pierdut Gigi Becali Steaua: „Dacă nu făcea asta nu erau două echipe!”

Sorin Paraschiv a vorbit despre conflictul dintre cele două cluburi, punctând faptul că pentru el continuatoarea Stelei este echipa patronată de Gigi Becali.

În plus, Paraschiv a susținut că în momnetul de față nu vede nicio variantă prin care cele două părți să cadă la un acord pe cale amiabilă.

Becali a greșit în relația cu suporterii, susține Paraschiv

Gigi Becali a greșit în momentul în care s-a certat cu suporterii de la Peluza Sud, este de părere Sorin Paraschiv.

„Pentru mine există o singură echipă Steaua, am jucat la ea, am ajuns în Ghencea la 13 ani, am fost copil de mingi la Liga Campionilor. Nu spun care din cele două, CSA sau FCSB, pentru că orice aș zice, aș supăra una din tabere.

Dacă Becali nu se certa cu fanii de la Peluza Sud, nu erau două echipe acum. Eu nu văd acum o rezolvare a situației. O iau ca atare”, a spus Sorin Parschiv, potrivit iAMSport.

FCSB și CSA Steaua luptă pentru palmaresul Stelei. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis rejudecarea la Curtea de Apel a procesului pentru palmares dintre CSA Steaua și FCSB. Primul verdict i-a fost favorabil clubului Armatei, însă Gigi Becali a anunțat că va face recurs.