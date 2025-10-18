Vineri şi-a asigurat prezenţa pe podium prin calificarea în semifinale şi echipa feminină a României.

La masculin, tricolorii s-au calificat în semifinalele competiţiei, după o victorie fabuloasă împotriva Suediei, vicecampioana olimpică en titre, scor 3-2. Cu spirit de luptă, determinare şi o valoare remarcabilă demonstrată la masa de joc, tricolorii au scris o nouă filă de istorie în tenisul de masă românesc.

Iulian Chiriţa a fost protagonistul a două meciuri spectaculoase, în faţa a doi adversari redutabili. La 0-1, el a adus primul punct României cu un joc captivant în faţa lui Kristian Karlsson. Agil şi mereu pregătit să furnizeze o lovitură fulgerătoare, tricolorul şi-a construit jocul până la 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11), la capătul unui prim moment în care echipa României a început să spere într-o victorie.

Acelaşi Iulian Chiriţa a fost la înălţime şi în meciul al patrulea, în care a luptat fantastic împotriva #17 mondial, Anton Kallberg. Tricolorul a jucat de la egal la egal cu nordicul, cu multe momente în care şi-a impus jocul, însă cu un final care i-a aparţinut adversarului, 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11).

România a trecut în avantaj, 2-1, după ce Ovidiu Ionescu a venit cu experienţa şi calităţile sale la masa de joc, iar veteranul echipei a continuat momentul bun cu o victorie în faţa lui Elias Ranefur, scor 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6).

Eduard Ionescu a fost cel care a deschis şi a închis înfruntarea cu Suedia. În primul meci, sportivul român a intrat în ritm din a doua parte a întâlnirii cu cu Anton Kallberg, dar a pierdut, scor 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11).

Al doilea meci al său, ultimul din România – Suedia, s-a trăit la intensitate maximă şi sub presiunea deznodământului sfertului de finală. Eduard Ionescu a apelat la lovituri variante şi atacuri în momentul când şansa s-a ivit la masa de joc, iar din nou s-a mers umăr la umăr până în setul decisiv. Pe final, Eduard Ionescu a reuşit un joc inteligent şi curajos şi a asigurat victoria, 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9).

Desfăşurarea întâlnirii România-Suedia, duel decis în aproximativ 3 ore şi 20 de minute de joc, în sala din Zadar:

Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)

Iulian Chiriţa – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)

Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)

Iulian Chiriţa - Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)

Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)

În semifinale, România va întâlni Slovenia, sâmbătă, de la 20:00.

