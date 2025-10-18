Partida Fulham - Arsenal, din runda opt de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Fulham - Arsenal, în exclusivitate pe VOYO, de la 19:30

Arsenal este liderul la zi din Premier League cu 16 puncte în primele șapte etape și vine după victoria din etapa trecută cu West Ham, scor 2-0.

De cealaltă parte, Fulham se află pe locul 14 în campionat și a adunat opt puncte în primele șapte meciuri, iar în runda trecută a plecat fără puncte de pe terenului Bournemouth, după înfrângerea 1-3.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „tunarilor” cu 2-1.

