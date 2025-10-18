LIVE VIDEO Fulham - Arsenal, în exclusivitate pe VOYO, de la 19:30! Liderul din Premier League revine în acțiune

Fulham - Arsenal, &icirc;n exclusivitate pe VOYO, de la 19:30! Liderul din Premier League revine &icirc;n acțiune Premier League
Fulham - Arsenal este LIVE pe VOYO de la ora 19:30.

ArsenalFulhamPremier LeagueVoyo
Partida Fulham - Arsenal, din runda opt de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 19:30 și va putea fi vizionată în exclusivitate pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Fulham - Arsenal, în exclusivitate pe VOYO, de la 19:30

Arsenal este liderul la zi din Premier League cu 16 puncte în primele șapte etape și vine după victoria din etapa trecută cu West Ham, scor 2-0.

De cealaltă parte, Fulham se află pe locul 14 în campionat și a adunat opt puncte în primele șapte meciuri, iar în runda trecută a plecat fără puncte de pe terenului Bournemouth, după înfrângerea 1-3.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „tunarilor” cu 2-1.

Denis Drăguș, categoric: ”Ea sper să câștige campionatul”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Denis Drăguș a dezvăluit că își dorește ca Arsenal să câștige eșalonul de elită al Angliei. 

De asemenea, internaționalul român a ținut să puncteze și că fotbalistul său preferat joacă însă la Manchester City și este Jeremy Doku.

”Sper ca Arsenal să câștige anul ăsta, ei sunt mereu acolo, aproape. Sper să reușească să câștige ceva în acest sezon. 

Îmi place enorm de Doku. Am și jucat când era la Anderlecht, era foarte tânăr, eu eram la Standard. Ne-am întâlnit și la EURO când am jucat contra Belgiei și mi se pare că are ceva special”, a spus Denis Drăguș.

