Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă, de la ora 17:30, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie.



Florin Andrei va fi la ”centru”, în timp ce Imre-Laszlo Bucsi și Alexandru Vodă vor fi tușierii. La VAR au fost delegați Iulian Dima și Stelian Slabu. Claudiu Marcu va fi arbitrul de rezervă, iar Marian Salomir, observatorul arbitrilor.



Universitatea Craiova - Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 17:30 | Meci greu pentru olteni



În clasament, Universitatea Craiova completează podiumul cu 24 de puncte. După 12 etape, oltenii au bifat șapte victorii, la care s-au adăugat trei remize și două rezultate negative.



De cealaltă parte, Unirea Slobozia a înregistrat cinci victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri și se situează pe locul șase cu 18 puncte.

Cum arată clasamentul Superligii României

