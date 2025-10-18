LIVE VIDEO Cinci dueluri tari în Premier League, în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00! Manchester City - Everton, cap de afiș

Cinci dueluri tari în Premier League, în exclusivitate pe VOYO, de la 17:00! Manchester City - Everton, cap de afiș Premier League
Cinci partide tari din Premier League vor fi LIVE pe VOYO, de la ora 17:00.

Premier LeagueVoyoManchester CityEverton
Manchester City - Everton va fi capul de afiș al duelurilor din Premier League de la ora 17:00, care se văd în exclusivitate pe platforma VOYO și LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Manchester City - Everton, în direct pe VOYO, de la 17:00

Brighton - Newcastel, în direct pe VOYO, de la 17:00

Crystal Palace - Bournemouth, în direct pe VOYO, de la 17:00

Sunderland - Wolves, în direct pe VOYO, de la 17:00

Burnley - Leeds, în direct pe VOYO, de la 17:00

Pep Guardiola: "Impactul lui Grealish la Everton, uriaș din prima zi"

Grealish are parte de un start de sezon entuziasmant la Everton. În primele 7 apariții în Premier League a reușit patru pase decisive, iar în ultima rundă, 2-1 contra lui Crystal Palace, a marcat golul victoriei.

Întrebat despre forma lui Grealish, Pep Guardiola a spus vineri: "Evident că urmărim ce face Grealish. Impactul avut la noua echipă a fost uriaș din prima zi. Are parte de minute, adică de ceea ce și-a dorit. Decizia a fost luată împreună cu el. Este un băiat extraordinar și mă bucur că acum joacă meci de meci".

Grealish, fără drept de joc contra lui City

Pentru Manchester City urmează chiar duelul cu Everton (sâmbătă, 17:00, VOYO), însă Jack Grealish nu va putea juca. Regulamentul din Premier League le interzice fotbaliștilor să evolueze împotriva cluburilor de care aparțin. Există însă și excepții, însă numai în cazul în care cluburile semnează un acord la momentul împrumutului.

"Acestea sunt regulile. Când voi fi eu președintele unei instituții importante din Anglia, poate că le voi schimba. Dacă ar fi jucat, ar fi fost frumos", a mai spus Guardiola.

