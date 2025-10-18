Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la ora 20:30, la Clinceni, în etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro, alături de celelalte confruntări ale rundei.



Robert Avram a fost delegat la ”centru”. Tușierii vor fi Mircea Orbuleț și Mihăiță Necula. Horia Mladinovici și Andrei Antonie vor sta la VAR, în timp ce Cătălin Busi va fi arbitrul de rezervă, iar Teodora Albon, observatorul arbitrilor.



Metaloglobus - FCSB, LIVE TEXT de la 20:30 | Campioana, în goana după puncte



FCSB se află pe locul 12 în clasament cu 13 puncte. Doar trei victorii a înregistrat campioana en-titre, la care s-au adăugat patru remize și cinci eșecuri.



De cealaltă parte, Metaloglobus nu are nicio victorie în noul sezon. Nou-promovata a înregistrat trei remize și nouă eșecuri și e pe ultimul loc cu doar trei puncte.

