Se aștepta la altceva! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul lui FCSB: „Este dezamăgit, clar”

Naționala României s-a impus cu 1-0 în fața Austriei, grație golului marcat de Virgil Ghiță în ultimele minute ale partidei de la București.

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a avut o prestație peste așteptări și a reintrat în cursa pentru locul doi în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026.



Ștefan Târnovanu, dezamăgit că nu a fost titular cu Austria! MM Stoica: „S-a gândit că îi vine rândul”



Mircea Lucescu a trebui să decidă cine se va afla poarta României la meciul cu Austria, iar experimentatul tehnician a decis să meargă în continuare pe mână lui Ionuț Radu, chiar dacă portarul lui Celta Vigo a gafat în amicalul cu Moldova.

Mihai Stoica a dezvăluit că Ștefan Târnovanu se aștepta să primească o șansă în meciul cu naționala lui Ralf Rangnick și a fost dezamăgit de alegere lui Mircea Lucescu.