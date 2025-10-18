Se aștepta la altceva! MM Stoica, dezvăluiri din vestiarul lui FCSB: „Este dezamăgit, clar”

Alexandru Hațieganu
Mihai Stoica a dezvăluit că unul dintre jucătorii lui FCSB a fost dezamăgit după meciul cu Austria al naționalei României.

Naționala României s-a impus cu 1-0 în fața Austriei, grație golului marcat de Virgil Ghiță în ultimele minute ale partidei de la București. 

Echipa antrenată de Mircea Lucescu a avut o prestație peste așteptări și a reintrat în cursa pentru locul doi în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial din 2026.

Ștefan Târnovanu, dezamăgit că nu a fost titular cu Austria! MM Stoica: „S-a gândit că îi vine rândul”

Mircea Lucescu a trebui să decidă cine se va afla poarta României la meciul cu Austria, iar experimentatul tehnician a decis să meargă în continuare pe mână lui Ionuț Radu, chiar dacă portarul lui Celta Vigo a gafat în amicalul cu Moldova.

Mihai Stoica a dezvăluit că Ștefan Târnovanu se aștepta să primească o șansă în meciul cu naționala lui Ralf Rangnick și a fost dezamăgit de alegere lui Mircea Lucescu.

„Este dezamăgit, clar. El este jucătorul nostru, apără în două competiţii şi are pe ce să se concentreze. La echipa naţională a fost folosit de Mircea Lucescu în meciul cu Lituania, de pe Ghencea.

Dacă vorbim despre cei care au apărat, este cel mai tânăr dintre cei trei, cu Moldovan şi Radu. Clar că nu te duci acolo… plus că scrie toată presa că aperi. A comis-o Moldovan foarte tare, n-a zis nimic Lucescu, apoi l-a lăsat acasă.

A comis-o Ionuţ Radu, nu chiar atât de tare, dar lumea a comentat golul încasat cu Moldova. Ştiind ce s-a întâmplat cu Moldovan, probabil Târnovanu s-a gândit că îi vine rândul. Nu s-a întâmplat.

Până la urmă, am jucat atât de bine cu Austria încât Radu n-a fost deranjat. A fost şutul lui Sabitzer, atât. Ştefan are 25 de ani, încă este junior la portari”, a spus Mihai Stoica, conform Fanatik.

Portarul de 25 de ani al lui FCSB a adunat 186 de partide în tricoul „roș-albaștrilor” și este titularul incontestabil din poarta campioanei României.

5 milioane de euro este cota lui Ștefan Târnovanu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

