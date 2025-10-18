De la ora 18:00, Nice primește vizita lui Lyon, apoi, de la 20:00, Monaco merge pe terenul celor de la Angers. Ziua se încheie cu un duel de foc pe „Velodrome”, între Marseille și Le Havre, de la ora 22:05.



Nice - Lyon, de la 18:00

Formația lui Franck Haise trece printr-o perioadă dificilă. Nice nu a mai câștigat de trei etape și a coborât până pe locul 12. Echipa a primit gol în 6 din ultimele 7 meciuri de campionat.

De cealaltă parte, Lyon alternează victoriile cu înfrângerile, fără remize în ultimele 22 de meciuri din Ligue 1. Echipa lui Paulo Fonseca e pe locul 4, la doar un punct de liderul PSG.



Angers - Monaco, de la 20:00



Meciul de pe „Stade Raymond Kopa” se anunță dezechilibrat. Gazdele vin după o înfrângere usturătoare, 0-5 la Strasbourg, și au cel mai slab atac din campionat, doar 3 goluri marcate. În schimb, Monaco e în mare formă și luptă pentru primul loc, având cel mai bun atac din Ligue 1.



Marseille - Le Havre, de la 22:05



Echipa fostului „ceferist” Roberto De Zerbi e una dintre revelațiile sezonului. Marseille are patru victorii consecutive, printre care și un succes cu PSG (1-0), și ocupă locul secund. Le Havre, antrenată de Didier Digard, nu a mai câștigat de patru etape și se află pe locul 14, aproape de zona retrogradării.

