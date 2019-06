ROMANIA - ANGLIA U21: Ianis Hagi are un “geaman” in echipa Angliei. Cei doi au trasaturi ale fetei asemanatoare. FOTO

Cei doi jucatori vor fi adversari in aceasta seara, in meciul Romania - Anglia de la Europeanul U21.

Cine a urmarit meciurile de la Campionatul European U21 a putut constata o asemanare izbitoare intre Ianis Hagi si Dominic Solanke. Cei doi seamana foarte bine la figura, au aceeasi tunsoare si au o mica barba. Asemanarile se opresc insa aici, pentru ca Solanke are un ten mai inchis la culoare, dar si un fizic mai bine dezvoltat, fiind mai inalt si mai solid decat romanul (1.88 si 80kg / 1.80 si 70 kg).

Dominic Solanke are 21 de ani si este nascut la Reading, din tata nigerian si mama englezoaica. El joaca pe postul de atacant central. A petrecut tot junioratul la Chelsea, dar nu a prins niciun meci la echipa de seniori. A fost imprumutat la Vitesse, apoi transferat definitiv la Liverpool si Bournmouth. Are selectii pentru toate nationale de juniori ale Angliei, la U21 a prins 18 meciuri si 9 goluri, iar la seniori a debutat in noiembrie 2017, intr-un amical cu Brazilia, terminat 0-0. La nivel de juniori a castigat UEFA Youth League (2014-2015), FA Youth Cup (2014, 2015), European U17 Championship (2014), FIFA U20 World Cup (2017, golgheter) si a jucat finala Champions League in sezonul trecut, cu Liverpool.

Ianis Hagi are 20 ani, este fiul lui Gica Hagi si s-a nascut la Istanbul. El joaca pe postul de mijlocas ofensiv sau mijlocas de banda. A fost junior la ProLuceafarul Bucuresti, Viitorul Constanta si Fiorentina, pentru ultimele doua echipe avand si meciuri la seniori. Are selectii la toate nationalele de juniori ale Romaniei, la U21 are 11 meciuri si 3 goluri, iar la seniori a prins 3 selectii. In palmaresul sau se gaseste o Cupa a Romaniei (2019) si un titlu de cel mai bun tanar jucator al sezonului in Liga 1 (2015).

Romania U21 si Anglia U21 se dueleaza azi, de la 19:30, pe sport.ro!

