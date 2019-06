"De doi ani le-am zis celor de la Barcelona sa-l ia! Acum imi spun ca le pare rau!" Dezvaluire incredibila a lui Gica Popescu despre un international U21

Tudor Baluta putea fi coleg cu Messi la Barcelona!! Doi ani s-a rugat Gica Popescu de sefii Barcei sa-l ia pe eroul Romaniei de la tineret.

La 20 de ani, Tudor Baluta are mai multe meciuri in nationala mare decat la tineret. El va ajunge dupa EURO la Brighton, echipa care l-a cumparat de la Viitorul cu 3 milioane de euro.

Gica Popescu: "L-am propus pe Baluta la Barcelona! Acum imi spun ca le pare rau"



Gica Popescu spune ca l-a propus pe Baluta la Barcelona, dar catalanii nu l-au vrut atunci.

"Tudor Baluta a stat sapte ani la academia mea de fotbal. S-a uitat mult la TV si a invatat sa dribleze de la mine. Dribleaza la fel de mult cum o faceam si eu", a spus Gica Popescu.

In iarna, Hagi l-a vandut pe Baluta la Brighton cu 3 milioane de euro.

"Eu de doi ani de zile le zic celor de la Barcelona de Baluta. Acum mi-au dat dreptate, acum imi spun: ne pare rau ca nu te-am ascultat", a mai spus Gica Popescu.

Si Becali il regreta pe Baluta. Ar da imediat 3 milioane ca sa-l ia din Anglia.

"Am asa o durere in suflet ca pe Baluta si pe Cicaldau nu i-am luat eu! Stii cum e...te consulti cu specialistii, o dai in bara", a spus si Gigi Becali.