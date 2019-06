ROMANIA U21! George Puscas si Alexandru Cicaldau, doriti la PACHET de un club urias: "Afacere de 9 milioane euro!" 

Romania U21 se bate azi cu Anglia la EURO U21 pentru un loc in semifinale. Miza este imensa pentru pustii lui Radoi. Urmareste meciul LIVE aici.

Pustii de la echipa U21 a Romaniei au o sansa uriasa de afirmare la EURO 2019 din Italia si San Marino. Sute de scouteri sunt cu ochii pe ei, iar o prestatie buna le poate aduce mutari importante. Este cazul lui George Puscas sau Alexandru Cicaldau, cei care au atras atentia unor echipe importante.



Galatasaray ii vrea pe George Puscas si Alexandru Cicaldau!

Dupa Hagi, Popescu, Filipescu sau Adrian Ilie, Galatasaray ii vrea pe George Puscas si Alexandru Cicaldau la pachet in aceasta vara. Scouterii turcilor au fost impresionati de ei in victoria Romaniei U21 cu Croatia, scor 4-1. "Cei doi ar contribui la succesul echipei si ar reprezenta investitii de viitor", au scris scouterii in raport, potrivit ziarului turc Fanatik.

Cicaldau e considerat "Modric" al Romaniei, iar turcii sunt convinsi ca il pot lua de la Craiova cu "5-6 milioane de euro". Palermo vrea 5 milioane de euro pentru Puscas, insa turcii vor sa profite de situatia clubului si sa plateasca doar 3 milioane de euro pentru atacant. Fatih Terim a incercat sa-l aduca pe Chicharito de la West Ham in aceasta vara, insa negocierile s-au oprit din cauza salariului urias cerut de fostul varf de la Manchester United: 4,5 milioane de euro pe sezon!



George Puscas, dorit si de Standard Liege si Perugia!

Pe George Puscas il mai vor si Standard Liege, dar si Perugia din Serie B, club la care mai este legitimat Vlad Dragomir. Italienii l-au urmarit la meciul cu Croatia si au o relatie excelenta cu Palermo, iar Puscas este tinta lor principala in aceasta vara. Totusi, Palermo e hotarata sa astepte finalul EURO 21, cand cota lui Puscas ar putea exploda cu evolutii si rezultate bune alaturi de echipa Romaniei.