ROMANIA U21 - ANGLIA U21, 19:30 | Hagi, previziune incredibila: "Recordul Generatiei de Aur va mai rezista pana in 2026! Destiny!"

Romania U21 - Anglia U21, al doilea meci al tricolorilor la EURO U21, se joaca in aceasta seara, ora 19:30.

Romania U21 a inceput entuziasmant Campionatul European U21, cu victorie clara contra Croatiei, scor 4-1. Pentru jucatorii lui Radoi urmeaza un meci cat o finala: partida cu Anglia din aceasta seara. Daca vor castiga si cu englezii, "tricolorii mici" se pot pregati linistiti pentru meciul din semifinale.

Chiar si eventualitea in care Romania U21 nu va trece de faza grupelor la EURO U21, Gica Hagi prevede un viitor fantastic acestei generatii. "Regele" este convins ca acesti jucatori vor depasi recordul stabilit de generatia sa la Campionatul Mondial din 1994.

"Recordul Generatiei de Aur va mai rezista pana in 2026, cand Mondialul va fi tot in America. Destiny! FIFA sa mai dea un alt campionat in SUA, iar Romania se califica si joaca o semifinala sau finala. Pustii din generatia de acum vor avea atunci 26-28 de ani, cine stie ce surprize ne asteapta atunci, nu?", a declarat Gica Hagi pentru GazetaSporturilor.



Gica Hagi a mai avut previziuni care s-au adeverit in timp. In 1998, Hagi spunea ca jucatorii din "Generatia de Aur" merita statui pentru ca fotbalul romanesc va intra pe o panta descendenta. Apoi, in 2010, Hagi declara ca 11 jucatori formati de Viitorul vor ajunge la echipa nationala. La acel moment, proiectul "Viitorul" era lansat de doar un an.