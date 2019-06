ROMANIA - ANGLIA U21 | Cum poate fi doborata Anglia! Cheia e la "BOMBARDIERUL" Puscas! Anuntul facut de FRF

Nationala de tineret a Romaniei a invins Croatia cu 4-1 in deschiderea EURO U21, iar acum se dueleaza cu un adversar mult mai bine cotat: Anglia U21. Cu jucatori de la marile forte din Premier League, englezii sunt intre favoritii la castigarea EURO anul acestal. Debutul lor nu a fost bun insa, infrangere cu Franta, scor 1-2, cu autogol marcat in prelungiri. Englezii lupta cu Romania pentru ultima sansa de a se califica in semifinale la EURO U21.

FRF prezinta o analiza a englezilor si care este cheia unui succes in fata lor. Centrarile catre bombardierul Puscas ar putea aduce o noua victorie istorica pentru Romania U21 la EURO din Italia si San Marino. Fundasul dreapta al englezilor, Aaron Wan-Bissaka, a fost insa cel mai bun lateral din Premier League in acest sezon, iar Manchester United il va cumpara de la Crystal Palace dupa turneul final cu 50 de milioane de euro!

Cum primeste gol Anglia? 66% din centrari!

In mod traditional, englezii sunt perceputi ca preferand pasele lungi, lansarile aeriene, baloanele inalte, jocul cu capul si cornerele aplaudate de tribune. In fapt, Anglia U21 care a avut cea mai buna defensiva din preliminarii alaturi de Romania (4 goluri primite), ia gol rar insa de obicei din lansari pe sus! Astfel, 4 din cele 6 goluri incasate de englezi in preliminarii + deubutul 1-2 cu Franta la Euro, s-au nascut din astfel de faze:

gol Olanda (1-1) – centrare din stanga, peste fundasi, gol cu capul de la 11 metri

gol Scotia (3-1) – lansare pe sus din zona centrala, peste fundasi, sut din 2 metri

gol Ucraina (2-1) – centrare din stanga, peste fundasi, gol cu capul de la linia careului mic

gol Franta (2-1) – corner batut la inaltime pe scurt, deviere cu capul, autogol.



Al doilea duel direct, in format 9 versus 9

Pe 24 martie 2018, la Wolverhampton, Anglia si Romania s-au intalnit la nivel U21 intr-o partida amicala. Pe banca noastra era Daniel Isaila, iar acesta nu i-a avut la dispozitie pe Man, Cicaldau, Manea si Nedelcearu, convocati la seniori. Englezii ne-au invins cu 2-1, goluri marcate de Gray (8) si Clarke-Salter (72), pentru noi punctand Costache (79).

Ce fotbalisti care au jucat atunci sunt azi la Euro pentru Anglia (9 fotbalisti): Henderson, Tomori, Clarke-Salter, Dowell, Maddison, Gray, Kenny, Abraham, Calvert-Lewin.

Ce fotbalisti care au jucat atunci sunt azi la Euro pentru Romania (9 fotbalisti): Radu, Ghita, Pascanu, Ciobanu, Nedelcu, Hagi, Coman, Ivan, Petre.



Intalnim Anglia, dar cu jucatori avand origini in 10 de tari!

In lotul de 23 al Angliei la Euro U21 sunt cel putin 11 jucatori, o echipa de start!, cu origini in alte tari decat Anglia. Iata cum arata acest “prim 11” provenit din 10 tari:

Gunn (Scotia), Konsa (RD Congo & Angola), Tomori (Nigeria), Wan-Bissaka (RD Congo), Choudhury (Grenada & Bangladesh), Sessegnon (Benin), Maddison (Irlanda), Abraham (Nigeria), Nelson (Zimbabwe), Gray (Jamaica), Solanke (Nigeria).