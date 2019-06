ROMANIA U21 - ANGLIA U21, LIVE 19:30 | Meciul care ne poate duce in semifinale! Radoi face o singura schimbare fata de partida cu Croatia! Cum ar putea arata echipa

Romania U21 - Anglia U21, al doilea meci al tricolorilor la EURO U21, se joaca in aceasta seara, ora 19:30.

Romania va juca in aceasta seara, la Cesena, al doilea meci de la EURO U21. Romanii au nevoie de o victorie pentru a fi 99% calificati in semifinale.

Englezii, de pe alta parte, au nevoie de o victorie pentru a nu fi eliminati. Anglia a pierdut dramatic primul meci, derby-ul cu Franta, dupa un autogol marcat la ultima faza.

Desi s-au plans de caldura insuportabila de la meciul cu Croatia, conditiile meteo care se vor repeta si la confruntarea din aceasta seara, i-ar putea ajuta pe elevii lui Radoi. Romania U21 are deja experienta meciului trecut, in timp ce englezii nu sunt deloc obisnuiti sa joace la asemenea temperaturi.

O singura schimbare in primul "11"

Radoi ar putea face o singura modificare in formula de start fata de partida cu Croatia. Florinel Coman este asteptat sa apara in primul "unsprezece" in locul lui Andrei Ivan.

"In momentul de fata pot aparea modificari in primul 11, luand in considerare factorul numit recuperare", admitea selectionerul la conferinta de presa dinaintea partidei cu Anglia.

Cum ar putea arata Romania la meciul cu Anglia: Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Hagi, Coman - Puscas



Atmosfera incendiara la meci

Romanii vor fi la inaltime si la meciul cu Anglia. Daca la partida de debut cu Croatia au fost prezenti 5.000 de romani, acum aproape tot stadionul va fi in galben.

UEFA estimeaza ca nu mai putin de 10.000 de fani romani vor fi la meci, in timp ce englezii vor fi sustinuti de doar 500 de suporteri.

Cum ne calificam in semifinale

Meciul pe care nationala Romaniei U21 il va juca in aceasta seara contra Angliei este decisiv pentru calificare.

In acest moment, niciuna dintre Italia, Spania, Danemarca sau Austria nu mai pot face sapte puncte si in acest caz nu pot spera la o calificare de locul 2. Romania inca mai poate spera la acest lucru, insa este obligatorie o victorie cu Anglia. Sau cel putin un egal, dar o victorie apoi cu Franta. Cu alte cuvinte, Romania poate ajunge in semifinale daca mai scoate patru puncte din meciurile cu Anglia si Franta si se poate califica daca nu de pe primul loc, de pe locul secund.