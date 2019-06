ROMANIA U21 - ANGLIA U21 | "El nu este egalul tatalui sau, dar cine este?" Presa engleza, inaintea meciului direct: ce spun despre Ianis si cum vad englezii Romania dupa victoria cu Croatia

Romania U21 - Anglia U21, al doilea meci al tricolorilor la EURO U21, se joaca in aceasta seara, ora 19:30.

Romania a reusit deja un meci urias la EURO si a invins Croatia, scor 4-1. Jucatorii lui Radoi abordeaza astfel partida cu Anglia de pe pozitia de lideri ai Grupei C. Englezii au pierdut dramatic in derby-ul grupei cu Franta, cu un autogol in prelungiri, si nu isi mai permit niciun pas gresit.

Anglia este matematic eliminata de la EURO U21 daca va pierde contra Romaniei, astfel ca englezii vor juca impotriva lui Puscas&Co. o adevarata finala. Jurnalistii englezii au facut o scurta caracterizare a echipei lui Radoi inaintea meciului direct.



"Romania nu a mai ajuns in fazele eliminatorii la nivel de nationala mare din 2000, iar la tineret nu a participat la un turneu final din 1998. Calificarea este deja o performanta pentru ei, dar Anglia ar comite o mare greseala sa desconsidere aceasta echipa", au scris jurnalistii de la The Independent.

Jurnalistii englezi il considera pe Ianis Hagi drept vedeta nationalei de tineret si principalul pericol pentru poarta lor.

"Exista oare un fotbalist care sa poarte un nume mai greu pentru o tara decat Ianis, tanarul de 20 de ani din nationala Romaniei? EL este fiul lui Gheorghe Hagi, eroul de la Cupa Mondiala din 1994, cand a fost supranumit 'Maradona din Carpati' datorita geniului sau. Ianis va da piept cu Anglia vineri, dupa ce a jucat un rol cheie in victoria cu Croatia. El nu este egalul tatalui sau, dar cine este?, ci un numar 10 cu reale calitati", au mai notat britanicii.

Cum ne calificam in semifinale

Meciul pe care nationala Romaniei U21 il va juca in aceasta seara contra Angliei este decisiv pentru calificare.

In acest moment, niciuna dintre Italia, Spania, Danemarca sau Austria nu mai pot face sapte puncte si in acest caz nu pot spera la o calificare de locul 2. Romania inca mai poate spera la acest lucru, insa este obligatorie o victorie cu Anglia. Sau cel putin un egal, dar o victorie apoi cu Franta. Cu alte cuvinte, Romania poate ajunge in semifinale daca mai scoate patru puncte din meciurile cu Anglia si Franta si se poate califica daca nu de pe primul loc, de pe locul secund.