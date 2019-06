ANGLIA - ROMANIA U21 | "Trasferul la Man.United i-a sucit mintile!" Jucatorul de 50 de milioane, CRITICAT de englezi inaintea meciului cu Romania

Aaron Wan-Bissaka va fi transferat la Manchester United pentru 50 de milioane de euro dupa Campionatul European U21 din Italia si San Marino.

Adversara Romaniei de diseara are in lot cel mai scump fundas lateral transferat vreodata. Aaron Wan-Bissaka, 21 de ani de la Crystal Palace, a batut palma cu Manchester United, care va achita 50 de milioane de euro plus bonusuri pentru transferul sau. Wan-Bissaka a fost cel mai bun fundas dreapta din Premier League in sezonul precedent si a fost ales de Ole Gunnar Solskjaer pentru reconstructia apararii lui Manchester United in aceasta vara. Pe Old Trafford, Wan-Bissaka va avea un salariu urias: 4 milione de euro pe sezon!

Pana la semnarea contractului, Wan-Bissaka se bate cu Romania la EURO U21 pentru un loc in semifinale. Englezii sunt obligati sa castige cu Romania U21 dupa ce au pierdut primul meci, cel cu Franta. Wan-Bissaka si-a dat autogol pentru 1-2 in prelungirile partidei si a fost criticat de selectionerul englezi.



Aidy Boothroyd: Transferul la Man.United l-a distras pe Wan-Bissaka!

Anglia a deschis scorul prin Phil Phoden contra Frantei, insa totul s-a prabusit in prelungiri pentru englezi. Selectionerul Aidy Boothroyd spera ca pustii sai vor invata din greseli si se vor concentra mai bine contra Romaniei.

"Cand sunt atatea speculatii e normal sa-ti pierzi capul putin. Pentru un jucator tanar care a stiut pana acum doar de academia lui Crystal Palace si prima echipa a lui Crystal Palace e normal ca vestea unui transfer sa-l puna pe ganduri. Nu ar fi corect sa va spun altceva. Cred ca un jucator cu experienta ar putea sa se descurce mai bine in asemenea situatie, dar pentru un tanar e mai dificil. Aaron e un tip foarte privat si nu vorbeste despre asta. Dar problema asta nu aparea daca nu isi dadea autogol", a spus Boothroyd inaintea meciului cu Romania.