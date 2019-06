ROMANIA U21 - ANGLIA U21 | Cum ne-am descurcat la ultima intalnire oficiala cu Angliei la tineret: am terminat "dubla" frustrati si eliminati

La ultima intalnire intre Romania U21 si Anglia U21, pentru noi jucau Torje, Alexa, Hora si Gardos, iar la englezi evoluau Smalling, Henderson, Welbeck si Sturridge.

Ultime intalniri oficiale dintre reprezentativele U21 ale Romaniei si Angliei au avut loc in octombrie 2010. Cele doua meciuri au contat pentru play-off-ul de calificare la Euro 2011 si rezultatele ne-au lasat un gust amar. In ciuda unor evolutii destul de bune, „tricolorii mici” au ratat calificarea, dupa o infrangere in deplasare, la Norwich, scor 2-1, intr-un meci in care Romania s-a aparat ordonat, sutul lui Torje a lovit, iar Hora a egalat dupa o deviere a lui Bertrand, dar a trebuit sa ne multumim doar cu impresia artistica si cu o infrangere la limita. La retur, la Botosani, Anglia s-a aparat supranumeric, iar Torje, Sburlea si Alexe au ratat incredibil golul care ne putea califica la Euro 2011. Ulterior, au mai avut loc doua meciuri amicale intre cele doua echipe. Primul s-a desfasurat pe 21 martie 2013, la High Wycombe, fiind castigat categoric de Anglia, scor 3-0, iar cel de-al doilea a avut loc pe 24 martie 2018, cand Anglia s-a impus la limita, 2-1, la Wolverhampton.

In ciuda unei generatii extraordinare, cu aproape toti jucatorii evoluand mai apoi la cluburi importante din Premier League si pentru nationala Angliei, elevii lui Stuart Pearce nu s-au descurcat prea bine la turneul final al Euro 2011. In primul meci din Grupa B, englezii au remizat cu Spania (1-1), la care jucau De Gea, Mata, Javi Martinez, Thiago, Azpilicueta sau Muniain. In a doua partida au obtinut doar un 0-0 in fata Ucrainei, pentru care evoluau Yarmolenko, Konoplianka, Stepanenko, Rakitky, Krivtov, Harmas sau Kravet. In ultima intalnire, Anglia a pierdut in fata Cehiei, 1-2, care ii avea in lot pe Vaclik, Dockal, Kozak, Pekhart, Kadlec sau Suchy. Cu doar 2 puncte acumulate, Anglia s-a situat pe pozitia a treia in grupa, dupa Spania (7p) si Cehia (6p), ibericii castigand in final competitia.

ANGLIA - ROMANIA 2-1

Henderson (63), Stturidge (83) / Hora (71)

"Carrow Road", Norwich, 8 octombrie 2010, 26.000 spectatori



Anglia: Frank Fielding - Fabrice Muamba, Phil Jones, Chris Smalling, Ryan Bertrand - Tom Cleverley, Jordan Henderson, Michael Mancienne - Jack Wilshere - Danny Welbeck, Danny Rose

Rezerve: Scott Loach, Henri Lansbury, Marc Albrighton, Jack Cork, Kyle Walker, Daniel Sturridge, Nathan Delfouneso

Selectioner: Stuart Pearce

Romania: Silviu Lung - Cornel Rapa, Paul Papp, Valerica Gaman, Stefan Barboianu - Florin Gardos, Eric Bicfalvi - Gabriel Torje, Ionut Neagu, Ioan Hora - Marius Alexe

Rezerve: Cezar Lungu, Alexandru Matel, Raul Rusescu, Sabrin Sburlea, Vlad Chiriches, Mihai Radut

Selectioner: Emil Sandoi

ROMANIA - ANGLIA 0-0

Stadion „Municipal”, Botosani, 12 octombrie 2010, 5.600 spectatori



Romania: Silviu Lung - Cornel Rapa, Paul Papp, Valerica Gaman, Stefan Barboianu - Florin Gardos - Ioan Hora, Eric Bicfalvi, Gabriel Torje - Marius Alexe, Sabrin Sburlea

Rezerve: Cezar Lungu, Vlad Chiriches, Raul Rusescu, Silviu Ilie, Ionut Neagu, Andrei Ionescu, Constantin Gangioveanu

Selectioner: Emil Sandoi

Anglia: Frank Fielding - Michael Mancienne, Phil Jones, Chris Smalling, Ryan Bertrand - Tom Cleverly, Fabrice Muamba, Jordan Henderson, Danny Rose - Daniel Sturridge, Danny Welbeck

Rezerve: Scott Loach, Henri Lansbury, Martin Kelly, Jack Cork, Kyle Walker, Kieran Trippier, Nathan Delfouneso

Selectioner: Stuart Pearce