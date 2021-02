Ricardo Grigore cere salariile restante si a anuntat ca si-a depus memoriu: "Asteptam sa primim banii!" Anuntul jucatorului

Situatia de la Dinamo continua sa fie critica, iar jucatorii isi pierd rabdarea.

Fotbalistii 'cainilor' isi vor salariile, motiv pentru care au inceput sa ia masuri in acest sens. Ultimul dintre ei este Ricardo Grigore, jucator crescut la Academia Dinamo si promovat la echipa mare in 2017.

Fundasul a anuntat ca si-a depus memoriu si asteapta sa isi primeasca salariile restante din ultimele doua luni. Grigore a marturisit ca asteapta ca fanii din DDB sa faca ceva in acest sens.

"Exista un memoriu depus de mine pe baza salariului, deoarece pana in acest moment nu sunt cu salariul la zi, nici eu, nici altii din echipa. Asteptam sa primim banii. Deocamdata nu am avut nicio discutie cu cei din DDB, ne-au spus ca o sa se puna din bani, s-au pus, insa nu sunt achitati cu totul si asteptam. Tot timpul au fost achitate salariile, dar niciodata la zi pana in momentul asta, acum am doua luni de restanta.

Nu stiu daca ar fi o problema foarte mare pentru cei din DDB sa-mi achite mie doua luni de salariu. Asta ar fi ultima, la cate eforturi au facut cei din DDB. Nu stiu ce s-a intamplat pana acum, chiar nu inteleg de ce nu s-a intamplat lucrul asta, astept sa vad ce se va intampla in viitorul apropiat.

Sper din tot sufletul ca DDB sa faca tot posibilul si sa salveze clubul. Poate se vor rezolva lucrurile si va fi bine", a spus Grigore pentru Telekom Sport.