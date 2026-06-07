VIDEO Le-a dat cu Sin! SC Popești Leordeni, promovare în Liga 2 după 2-0 cu Unirea Alba Iulia

Le-a dat cu Sin! SC Popești Leordeni, promovare în Liga 2 după 2-0 cu Unirea Alba Iulia Liga 2
SPORT.RO
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Am aflat și ultima echipă promovată în divizia secundă.

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SC Popesti LeordeniAndrei SinUnirea Alba IuliaLuca PătrășcoiuMihai Ion
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După Cetatea Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos (Ilfov), SCM Râmnicu Vâlcea și Știința Poli Timișoara, aseară am aflat ultima echipă promovată în viitorul sezon din Liga 2.

Pe Stadionul ”Inter Gaz” din Popești-Leordeni, SC din localitate s-a impus clar în fața Unirii Alba Iulia, scor 2-0.

Golurile au fost marcate de Luca Pătrășcoiu (36) și Mihai Ion (83).

Andrei Sin (ex-Dinamo) și compania au promovat astfel în premieră clubul ilfovean în divizia secundă.

SC Popești Leordeni - Unirea Alba Iulia 2-0, cu multe nume cunoscute: Sin, Ducan, Mihaiu, Borcea, Blănaru

Au marcat: Pătrășcoiu ’36, M. Ion ’83

SC Popești-Leordeni: M. Rădulescu – Nicola, Pătrășcoiu (Bobaru ’67), Leafu (căpitan), Nadolu – Boiangiu (M. Gheorghe ’67), Njindja – Fîrțînescu, Sin (Balgiu ’61), Căpraru (P. Mutu ’67) – Dane (M. Ion ’77)

Rezerve neutilizate: Achiriloaei - Maeschi, V. Nicolae, Al. Munteanu

Antrenor: Petre Pașculea / Cătălin Gheorghe

CSM Unirea Alba Iulia: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Ondreykovicz (Miclăuș ’46) – Ardeiu, Jorza (căpitan) (Szijj ’67), Pîntea (Golda ’55′) – Mihaiu (Blănaru ’55), Fetița (Giurgiu ’46), Borcea

Rezerve neutilizate: B. Ștefan - Glonț, Banyoi, Banu

Antrenor: Dragoș Militaru

Arbitru: Florin Andrei (Tg. Mureş)

Filmul meciului

”Victorie și promovare istorică

Sâmbătă, 6 iunie, pe Stadionul Inter Gaz din Popești-Leordeni, a avut loc finala barajului de promovare pentru Liga a II-a, între SC Popești-Leordeni și Unirea Alba Iulia. 

La capătul unui joc foarte greu, plin de emoție, am reușit să câștigăm acest meci decisiv cu scorul de 2-0 (1-0). și să promovăm în al doilea eșalon fotbalistic național. 

Partida a început foarte bine pentru noi, cu o bară, șut la vinclu, a lui Căpraru, încă din primele minute de joc. Apoi a urmat un joc echilibrat, de tatonare, în care însă inițiativa a aparținut băieților noștri. Deschiderea de scor a survenit relativ târziu, față de aspectul jocului. Fundașul central Luca Pătrășcoiu, în minutul 36, a băgat mingea în plasă din careul mic, după o fază prelungită cu aglomerație în preajma porții albaiuliene. 

Un moment foarte important al jocului a venit în minutul 38, imediat după golul nostru de 1-0, când oaspeții au avut o fază foarte periculoasă, cu o lovitură de cap apărată magistral de portarul nostru, Rădulescu. 

După pauză, jocul s-a schimbat în favoarea noastră, oaspeții nemaifăcând față efortului și cedând mijlocul terenului. În acest context, am ratat câteva excelente oportunități de a ne distanța pe tabelă, iar scorul de 1-0 încă dădea palpitații tuturor popeștenilor. Golul de 2-0 a venit în minutul 83, la un contraatac supranumeric al nostru, cu Mihai Ion în rol de marcator. Per total, am fost superiori, astăzi, la momentul decisiv, la toate capitolelor echipei din Alba Iulia. 

Fluierul final a găsit un stadion întreg în sărbătoare, SC Popești-Leordeni reușind performanța istorică de a promova în liga secundă. Mulți dintre fani, la final de meci, au invadat efectiv terenul de joc, pentru a-și manifesta bucuria promovării”, a postat la final Sport Club Popești-Leordeni.

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