FC Voluntari a pierdut manșa tur cu 2-3, însă a întors rezultatul pe teren propriu și s-a impus cu 3-0. Matko Babic a marcat de două ori din penalty, iar Ioan Tolea a închis tabela în prelungiri.

Florin Pîrvu: „Mi-a fost dor de prima ligă”

Tehnicianul Florin Pîrvu dezvăluie că baza echipei este deja construită și că Voluntari își propune să continue stilul ofensiv care a adus promovarea.

„„Mi-a fost dor de prima ligă, mă bucur că am revenit. Dar și nivelul Ligii a II-a este bun, sunt antrenori foarte buni, vreau să îi felicit și pe Florin Maxim și Ovidiu Burcă pentru performanțele lor. Noi am arătat bine contra unei echipe bune din prima ligă. Nucleul este bun, avem un grup foarte bun.

Eu am avut o experiență foarte bună cu Răzvan Lucescu, am lucrat cu el la Petrolul, apoi am ținut legătura și am mers la Xanthi, întâi, apoi la PAOK, pentru a mă perfecționa. Ca antrenor trebuie să fii mereu pregătit. Fără falsă modestie, noi, în play-off, am avut 8 victorii, un egal și doar un eșec. Și am jucat un fotbal ofensiv, total, nu ne-a fost teamă. Chiar și pe terenul lui Sepsi am mers să câștigăm, să atacăm. Nu refuzăm jocul, am arătat-o și în baraj. Trebuie să pregătim bine ambele faze, dar și fazele fixe, este un capitol special”, a declarat Florin Pîrvu pentru Sport Total FM.

Bogdan Bălănescu: „Să se teamă și granzii”

Președintele clubului, Bogdan Bălănescu, consideră că echipa are potențialul de a redeveni una dintre formațiile incomode ale campionatului.

„Cred că am avut cele mai bune rezultate din play-off-ul Ligii a 2-a de când există acest sistem. Eu cred că puteam promova încă de anul trecut, dar am avut unele probleme. Anul acesta, după ce echipa și-a conștientizat valoarea și după transferurile făcute în iarnă, a avut un parcurs excepțional. Sunt mândru de toți oamenii din club. A fost un an extrem de greu”, a declarat Bălănescu pentru sptfm.ro.

Bălănescu este convins că FC Voluntari poate pune probleme formațiilor cu pretenții din Superligă.

„Eu cred că avem puterea să redevenim echipa de care să se teamă și granzii. De exemplu, de când sunt eu la Voluntari, Craiova nu ne-a bătut niciodată acasă. Singura echipă pe care nu am învins-o de când sunt aici a fost CFR Cluj. Cred că nici pe FCSB, dar cu ei am făcut multe egaluri, atât acasă, cât și în deplasare”, a mai afirmat președintele clubului.