ULTIMA ORA! Dinamo risca sa piarda o intreaga echipa! Ricardo Grigore este aproape de a se transfera la o rivala din Liga 1

Situatia dramatica de la Dinamo se poate inrautati in urmatoarea perioada.

Din cauza problemelor financiare care se agraveaza de la o saptamana la alta tot mai multi jucatori sunt hotarati sa paraseasca echipa din Stefan cel Mare.

Daca pana acum fotbalistii straini au fost cei care au parasit echipa, se pare ca problemele financiare le-au pus capac pana si jucatorilor crescuti in Stefan cel Mare.

Gazeta Sporturilor anunta ca Ricardo Grigore ar putea semna cu CFR Cluj. Fundasul de 21 de ani nu a jucat in meciul de la Medias impotriva lui Hermannstadt din cauza unor probleme la aductori.

Astfel, Grigore l-ar putea urma in Gruia pe Denis Ciobotariu, care a fost cumparat de clujeni in ianuarie 2020 in schimbul sumei de 150.000 de euro.

Este de asteptat ca si in cazul lui Grigore suma sa nu fie mult mai mare in conditiile financiare existente la Dinamo.

Ricardo Grigore are marele avantaj ca este inca eligibil pentru regula U21, in acest sezon jucand 12 meciuri in Liga 1 pentru echipa antrenata de Ionel Gane.