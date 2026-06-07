VIDEO Ce gol în SUA - Germania! Iar Kai Havertz a înscris din nou repede, acum la națională

Ce gol în SUA - Germania! Iar Kai Havertz a înscris din nou repede, acum la națională CM 2026
SPORT.RO
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Echipele bune ale lumii se pregătesc de Campionatul Mondial.

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Antonee RobinsonKai HavertzLeroy SaneCM 2026GermaniaSUA
Din articol

La Chicago, într-un meci amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2026, Germania a dispus de Statele Unite ale Americii cu scorul de 2-1.

SUA - Germania 1-2, cu un golazo al lui Antonee Robinson

Au marcat Kai Havertz (2), care a înscris din nou foarte devreme, cum o făcuse și pentru Arsenal în finala Champions League, şi Leroy Sane (57), în timp ce pentru gazde a punctat Antonee Robinson (37).

Reușita lui Robinson (foto, în duel cu Havertz) este una de pus în ramă - un voleu de senzație din afara careului:

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama

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