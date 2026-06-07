La Chicago, într-un meci amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2026, Germania a dispus de Statele Unite ale Americii cu scorul de 2-1.
SUA - Germania 1-2, cu un golazo al lui Antonee Robinson
Au marcat Kai Havertz (2), care a înscris din nou foarte devreme, cum o făcuse și pentru Arsenal în finala Champions League, şi Leroy Sane (57), în timp ce pentru gazde a punctat Antonee Robinson (37).
Reușita lui Robinson (foto, în duel cu Havertz) este una de pus în ramă - un voleu de senzație din afara careului:
Grupele de la Cupa Mondială 2026
Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia
Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina
Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia
Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao
Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak
Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo
Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama