La Chicago, într-un meci amical disputat înaintea turneului final al Campionatului Mondial din 2026, Germania a dispus de Statele Unite ale Americii cu scorul de 2-1.

SUA - Germania 1-2, cu un golazo al lui Antonee Robinson

Au marcat Kai Havertz (2), care a înscris din nou foarte devreme, cum o făcuse și pentru Arsenal în finala Champions League, şi Leroy Sane (57), în timp ce pentru gazde a punctat Antonee Robinson (37).

Reușita lui Robinson (foto, în duel cu Havertz) este una de pus în ramă - un voleu de senzație din afara careului: