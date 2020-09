Cand intra salariile la Dinamo?! Reactia lui Ricardo Grigore: "Nu m-am uitat pe telefon sa vad daca au intrat banii"

Dinamo a pierdut cu 0-1 impotriva lui UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.

Ricardo Grigore a fost dezamagit dupa aceasta infragare si a declarat ca echipa trebuie sa se concentreze pe meciul din etapa viitoare contra lui FCSB. Intrebat de sitautia salariilor de la Dinamo, fundasul din Stefan cel Mare a spus ca banii trebuiau sa intre pana la ora jocului, dar nu a apucat sa isi verifice telefonul.

"Din pacate in aceasta seara norocul nu a fost cu noi. Am incercat sa punem presiune. Am avut ocazii foarte mari in a doua repriza, dar din pacate in aceasta seara nu a intrat mingea in poarta. Nu avem ce sa facem, trebuie sa luam ce a fost bun din acest meci si sa mergem cu incredere catre meciul cu Steaua si sper sa il castigam.

Cred ca am tratat unele faze cu mai putina concentrare decat trebuiau tratate, pentru am avut si ocazii clare de a marca. Am jucat impotriva unei echipa care a facut un joc bun defensiv. Si ne-au creat foarte mari probleme pentru ca au aglomerat zona centrala, pentru ca noi avem niste jucatori care pot face diferenta. Din pacate nu avem ce face.

Salariile se vor plati pana la ora jocului, nu m-am uitat pe telefon daca au intrat banii. Sper ca maine, poimaine sa avem banii in cont. Sper sa intre, dar in momentul asta mai avem de castigat puncte. Mai avem mult pana sa intram in playoff, care este obiectivul echipei. Din pacate am pierdut 3 puncte foarte importante in aceasta seara. Trebuia sa legam o victorie pentru ca asta este foarte important", a declarat Rocardo Grigore.