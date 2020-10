Radoi, ultimul romantic! Mihai Mironica, dupa luna DEZASTRUOASA a nationalei: "Probabil vom asista la 'noiembrie, ultimul bal!'"

Cu Mirel Radoi, nationala a pornit pe cel mai aventuros drum al sau. Radoi propune o abordare foarte ofensiva, deschisa si asta poate aduce experiente extreme. Asa am trait un septembrie foarte frumos la echipa nationala si un octombrie de cosmar.

L-am intrebat pe Mirel Radoi in emisiunea in care ne-am intalnit dupa meciurile din septembrie daca va avea o astfel de abordare si cand contextul va fi mai dificil. De exemplu, Radoi s-a aflat pe teren cand Romania condusa de Victor Piturca a intalnit la un EURO campioana si vicecampioana mondiala din acel moment. Iar actualul selectioner a spus ca va merge mereu la lupta cu un astfel de joc indraznet, ofensiv. Uneori sinucigas, as adauga eu.

Mirel Radoi spune ca jocul pe care-l foloseste el la echipa nationala este modern. Nu prea exista insa rubrica pe tabela pentru modernitate. Exista doar pentru goluri marcate si primite. Cel mai de succes antrenor din fotbalul nostru, Dan Petrescu, singurul care ne mai califica pe undeva, propune victoria si nu modernitatea. Cel mai mare antrenor roman, Mircea Lucescu, a invins-o in Supercupa Ucrainei pe Sahtar, o echipa superioara tehnic, imbracand haina umilintei, a realismului pragmatic și a smuls victoria. Unele victorii se smulg, nu se culeg.

Ce inseamna modernitate? Antrenorii imensi ai acestei planete propun abordari diverse in functie de context. Mourinho poate cuceri trofeul Champions League cu un Inter descins parca din era catenaccio a lui Helenio Herrera, dar cucereste si titlul in LaLiga cu un Madrid de recorduri in jocul ofensiv. Jurgen Klopp are o tripleta de atac de vis, dar ea danseaza uneori pe o fundatie de otel alcatuita din Henderson, Fabinho, Milner sau Wijnaldum. Diego Simeone a spart barierele aristocratilor din Spania si Champions League cu o falanga spartana alcatuita “dupa chipul si asemanarea sa” ca jucator.

Cand a fost urcat din aparare la mijloc, pe vremea cand era jucator, Mirel Radoi declara ca se simte si el fotbalist. Dar marturisea, cu sinceritatea lui seducatoare, ca tot mai dezinvolt era in aparare. Mirel, ne-am simtit si noi suporteri ai unei echipe mari, cu mentalitate ultra-ofensiva, cand pana si “numarul 6” a fost atribuit unui jucator precum Cicildau. Ulterior, s-a vazut insa ca nu avem inca stofa pentru asa ceva.

Stiu ca vei merge in continuare pe aceasta sarja de cavalerie spre transeele inamice unde suntem asteptati de mitralierele care curata campul de batalie. Imi place romantismul asta al tau, incrancenarea cu care crezi in fotbalul frumos. Probabil ca vom asista la “noiembrie, ultimul bal”. Si apoi ne vom intoarce la hainele noastre de zidari si agricultori cu care invadam, de fapt, Europa.