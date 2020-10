Nationala Romaniei, ironizata in presa austriaca! ''Romania a avut doar doi jucatori din top 5 campionate europene!'' Ce au scris jurnalistii austrieci despre echipa lui Radoi

Nationala Romaniei a pierdut cu 0-1 impotriva Austriei la Ploiesti in etapa a 4-a din Nations League, meci transmis in direct de Pro TV.

Cu aceasta infrangere, ''tricolorii'' au ajuns la 3 meciuri oficiale pierdute consecutiv, fapt care nu s-a mai intamplat de la Campionatul European din 1996 disputat in Anglia cand pierdeam pe rand in fata Frantei, Spaniei si Bulgariei.

In acest context criticile la adresa fotbalistilor nationalei si a selectionerului Mirel Radoi nu inceteaza sa vina atat din tara cat si din strainatate.

Jurnalistii austrieci de la Kurier noteaza dupa meciul de aseara ca victoria nationalei lor este meritata si de asemenea precizeaza faptul ca in echipa Romaniei au evoluat doar doi fotbalisti care evolueaza in primele 5 campionate ale Europei, respectiv Ciprian Tatarusanu si Razvan Marin, spre deosebire de nationala Austriei care a trimis din primul minut in teren doar fotbalisti care evolueaza in in prima liga germana.

"Obtinem o victorie meritata in Romania. Austria ramane liderul grupei din Liga Natiunilor dupa golul marcat de Alessandro Schopf in repriza secunda. Cu doua victorii in patru zile si o revansa luata in fata Romaniei, Austria ramane pe primul loc.

Pentru prima oara in istorie, Austria a folosit un prim 11 in care s-au regasit numai fotbalisti din Bundesliga. Romania a avut doar doi jucatori din Top 5 campionate, dar chiar si asa au reusit sa puna in scena un joc frumos, care a pus in dificultate echipa Austriei.

Deac ar fi trebuit eliminat dupa un fault brutal comis asupra lui Hinteregger, in prima repriza.

Dupa ce au pus control total pe joc, austriecii au deschis scorul prin Alessandro Schopf. Jucatorii nationalei au gestionat apoi foarte bine finalul de joc, datorita clasei pe care o au. S-a terminat 1-0, iar Austria ramane lider in Nations League", au notat jurnalistii austrieci.

Nationala Romaniei mare are de disputat 2 partide in aceasta grupa de Nations League, pe teren propriu contra Norvegiei si in deplasare impotriva Irlandei de Nord, meciuri care se vor disputa la jumatatea lunii viitoare.