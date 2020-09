"Irina are frumusetea, Simona are ferocitatea!" Mihai Mironica dupa meciul intre romance de la Roland Garros

Infruntarea total romaneasca de la Roland Garros dintre Simona Halep si Irina Begu a fost o pledoarie superba pentru tenisul nostru.

Meciul a fost unul de un nivel deosebit chiar daca scorul, 6-3, 6-4, ar putea arata ca Simona a navigat relativ fara mari probleme prin aceasta a opta victorie din opt intalniri cu Irina.

Irina Begu a jucat mai frumos decat Simona Halep, dar aceasta luma indarjita a sportului profesionist nu mai e de mult in primul rand despre frumusete, ci despre rezistenta, ambitie, dinti stransi, priviri ucigase, spirit de pradator. Ochii Simonei spuneau chiar si dupa puncte superbe reusite de Irina: “ok, tu joci mai spectaculos, dar tot eu voi castiga pentru ca sunt mai bine pregatita si sunt feroce”.

Irina Begu a avut mai multe lovituri direct castigatoare, 22-15, intr-un meci in care a luat doar sapte game-uri. Irina a avut un joc mai variat, cu multe urcari la fileu, cu multe scurte, cu mai multe mingi jucate langa linie. Dar asta este Simona, ea te obliga sa faci lucruri deosebite pentru a castiga puncte si asta a impins-o la multe erori pe Irina, mai mult decat duble fata de adversara sa, 29-14.

Cat de mult ne-ar fi placut sa avem parte de aceasta Simona si la finala cu Ostapenko de la Roland Garros. De aceasta fiara calculata care stie cand sa forteze, cand sa riste, cand sa-l atraga in capcana pe adversar. Multe dintre urcarile la fileu ale Irinei au fost dejucate magistral de Simona cu mingi sub nivelul fileului sau cu passing-uri de nereturnat.

Simona e rea, si-a marcat teritoriul pe zgura si nu mai lasa pe nimeni sa-i invadeze tinutul cucerit. Uneori, aceasta rautate necesara se transforma si in momente de lipsa de eleganta, cum am mai vazut la Simona. La un moment dat, dupa un punct superb reusit de Irina Begu, Simona a rostit cu naduf catre un apropiat din “peluza” sa: “nu mai bate din palmele alea aiurea”. Aceasta este Simona Halep, fata cu dintii stransi care se relaxeaza doar la interviul de final.

Simona are cel mai solid joc din cariera ei de pana acum. 29 de ani este varsta implinirii ei depline asa cum se intampla si in cazul unui alt machidon de-al nostru de top, Gica Hagi, cu al sau Mondial de vis facut in ‘94. OK, scurtele nu-i ies in continuare Simonei, serviciul doi este o fragilitate a sa, dar jocul de pe fundul terenului, tenacitatea, ritmul sufocant, balanta foarte buna intre agresivitate, risc si stil ermetic fac din Halep o masinarie de lupta redutabila pentru zgura, chiar si pentru aceasta mai dificila, de temperaturi scazute. Un an cenusiu in sport poate capata o culoare superba cu un nou triumf parizian al legendei Simona Halep.