Ucraineanul Oleksandr Usyk s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă

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Campionul mondial la box, categoria grea, ucraineanul Oleksandr Usyk, s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump la Casa Albă, potrivit unei postări distribuite de consilierul prezidenţial pentru comunicare, Margo Martin, pe X.

Martin a publicat o fotografie a întâlnirii, deşi nu au fost dezvăluite imediat alte detalii despre discuţie.

Întâlnirea a avut loc după ce Usyk şi-a apărat recent cu succes titlul mondial la categoria grea, obţinând o victorie dificilă în faţa boxerului olandez Rico Verhoeven.

Usyk, considerat pe scară largă unul dintre cei mai mari boxeri ai generaţiei sale, rămâne neînvins în cariera sa profesională şi continuă să deţină multiple centuri de campion la categoria grea.

Ucraineanul în vârstă de 38 de ani şi-a folosit frecvent platforma internaţională pentru a pleda pentru Ucraina şi a creşte gradul de conştientizare cu privire la războiul continuu al Rusiei împotriva ţării. După cea mai recentă victorie a sa, Usyk şi-a dedicat public victoria „poporului ucrainean şi soldaţilor ucraineni”.

Preşedintele american şi-a recunoscut public entuziasmul pentru sporturile de luptă.

Peluza Sud a Casei Albe va găzdui turneul Ultimate Fighting Championship (UFC) pe 14 iunie, iar înainte de alegerea sa în funcţie, Trump a făcut şi apariţii cameo în cadrul programelor World Wrestling Entertainment (WWE).

Înainte de a deveni profesionist în 2013, Usyk a câştigat aurul olimpic la boxul masculin la categoria grea, reprezentând Ucraina la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra. news.ro