"Suntem pretentiosi noi! La esec, cel mai usor e sa iesi in fata si sa arunci cu noroi!" Goian sare in APARAREA lui Radoi dupa cele trei infrangeri de la nationala

Dorin Goian (39 ani) a vorbit despre situatia nationalei si ultimele infrangeri suferite.

Fostul international roman a avut o interventie in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" unde a vorbit despre nationala Romaniei, criticile primite de Mirel Radoi si jucatorii sai pentru ultimele infrangeri.

Goian e de parere ca nationala a ajuns intr-un astfel de moment din cauza situatiei in care se gaseste fotbalul romanesc.

"Din pacate, sunt perioade si perioade, este una mai grea, mai dificila in care jocul nu este cum l-am dorit, iar rezultatele nu sunt asteptate. Am trecut si eu prin asta. Parca nici cantonamentul nu mai este o placere in astfel de momente.

Trecem peste, nu avem ce sa facem.

Trebuie sa luam lucrurile pozitive, sunt jucatori care au demonstrat in aceste meciuri, am avut si momente in care am dominat. Cred ca si aseara, in prima repriza puteam marca, am avut cateva situatii clare, din pacate, in ultimii metri, ultima pasa lasa de dorit.

Accidentarile lui Grigore si Chiriches au ingreunat situatia, jucatori importanti.

Ca o concluzie, vazand reactia oamenilor din fotbal, cred ca ar trebui sa fim mai realisti, sa vedem unde ne aflam si cum arata fotbalul romanesc, unde ne situam in meciurile internationale.

Noi suntem pretentiosi, vrem sa facem foarte multe din nimic, cand vine un esec cel mai usor este sa iesim in fata, sa aruncam cu noroi, sa dam vina pe celalalt.

Mirel nu a spus nimic de o eventuala plecare, ci ca are contract, va face o analiza si ca vor vedea ce e de facut in viitor pentru meciurile din noiembrie.

Schimbarile de antrenor de la nationala dupa fiecare mandat nu fac bine", a spus Dorin Goian la PRO X.