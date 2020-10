"Radoi nu reuseste sa ii faca sa castige meciurile!" Raducioiu a criticat selectia lui Radoi si evolutia "tricolorilor" din meciurile cu Norvegia si Austria

Echipa nationala a Romaniei a fost invinsa in toate cele 3 partide disputate in ultimele 6 zile.

Dupa esecul de la Ploiesti, in fata Austriei, Florin Raducioiu a comentat evolutia "tricolorilor". Fostul atacant al echipei nationale a vorbit despre ocaziile pe care le-au avut cele doua echipe si a mentionat ca nu intelege de ce sunt selectionati fotbalistii care nu confirma.

"Austria a avut mai multe ocazii decat noi, a lovit de doua ori bara, plus un joc colectiv mult mai bun. Nu o putem compara cu Norvegia, insa rezultatul este just si reflecta situatia din teren.

Trebuie sa privim obiectiv aceasta realitate, cu un antrenor care nu reuseste sa imprime echipei un joc mai realist ca sa ne faca sa castigam meciurile. Pentru ca pe noi asta ne intereseaza.

Am mari dubii si in ceea ce priveste selectia unor jucatori care nu confirma. Ma refer, in general, la linia defensiva. Balasa, spre exemplu, pentru ca este un jucator care nu-mi da siguranta. Mitrita este sub asteptari. De-asta sunt putin contrariat", a declarat Florin Raducioiu, potrivit Telekom Sport.