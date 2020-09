"Veni, vidi, Vinicius!" Mihai Mironica dupa CFR-Hermannstadt: "CFR e ca un luptator de sumo!"

Avem un nou SMURD in Liga 1 dupa ce Gigi Multescu a devenit istorie.

Acesta este implacabilul, inevitabilul, inexorabilul, impecabilul Vinicius. Dupa ce Multescu a adaptat o faimoasa expresie antica la realitatile actuale, “veni, vidi, vici, roiu”, este momentul sa consacram noul SMURD al Ligii 1 cu sloganul “veni, vidi, Vinicius”.

Batranul brazilian, care stie cum sa opreasca timpul in loc, a salvat-o, pentru a cata oara, pe CFR Cluj. Pana la golul sau, campioana nu reusise, in trei sferturi de meci, sa-si creeze vreo mare ocazie de gol. Fara motorul Deac, fara Paun, cu Omrani disparut prin cenusa imperiului, cu un Chipciu de cristal, mai mult prin tribuna decat prin teren, CFR Cluj a fost neputincioasa in ofensiva pana la cornerul izbavitor. Cu Vinicius, parca vedem reinviata regula din copilarie, “la trei cornere, penalty”.

CFR Cluj este ca un luptator de sumo. Cum nu are in acest moment mijloacele tehnice pentru a-ti aplica lovituri spectaculoase, echipa lui Dan Petrescu se pravale peste tine ca un colos greoi si incearca sa te sufoce cu un asediu surd si permanent asupra careului tau. Pentru a fi din nou campioana, nu cred insa ca lui CFR Cluj ii va ajunge stilul acesta de luptator de sumo.

Cand a fost instalat Ruben Albes in locul lui Vasile Miriuta in urma loviturii de palat a Anamariei Reghecampf, s-a motivat aceasta miscare prin faptul ca Hermannstadt nu mai poate juca atat de arid, de rigid, ca e nevoie de un stil spectaculos cu parfum spaniol. A fost insa doar un discurs cu iz politicianist, Hermannstadt ramane doar o carapace dura, greu de spart si nu vreo bucurie pentru privit. Ce e mai spectaculos la Hermannstadt sunt aparitiile in tribuna ale patroanei sale neoficiale. Prea putin, totusi, pentru visul numit play-off.

CFR Cluj face cumva si revine in top. Nu mai arata ca o dictatoare a campionatului, dar are aceasta calitate, le obliga pe contracandidate sa-si ridice nivelul. Cine va dori sa opreasca hegemonia CFR-ului va trebui sa bata consistenta acestui mastodont care nu incanta, dar copleseste.