'Mirel Radoi, ai 7 apeluri pierdute de la Dennis Man!' Mesajul lui Mihai Mironica pentru selectionerul Romaniei dupa meciurile de senzatie ale lui Man

Mirel Radoi a reusit sa ne imbrobodeasca la primele lui doua partide in privinta neconvocarii lui Man: ca nu jucam cu extreme cu Irlanda de Nord, ca prinde minute putine la seniori, ca e mult mai util la nationala de tineret.

Intre timp insa se strang argumentele pentru readucerea lui in nationala mare. Sapte vin doar din ultimele trei partide. Sunt cele sapte goluri pe care Man le-a inscris in ultimele doua meciuri de campionat si in ultima partida din Europa League.

Man este cel mai eficient jucator roman din acest sezon. Este cel mai bun pe postul lui. Deac nu joaca, iar Iancu si-a aratat limitele in acea pozitie in Austria. Man marcheaza de la distanta, marcheaza cu capul, este mai puternic, mai rapid fata de sezonul trecut, a capatat incredere, este bun in combinatii si in dueluri unu la unu. Intelegem ca si Adrian Mutu are cu nationala de tineret o partida foarte importanta in Ucraina, dar seria de trei meciuri din octombrie a selectionatei de seniori, cu deplasari in Islanda si Norvegia si vizita Austriei este teribila.

Man este la acelasi nivel cu Coman in acest moment. Am vazut cat de inspirata a fost titularizarea lui Coman in Austria. Putem spera la un randament similar si din partea lui Man. Neconvocarea sa nu ar avea nicio scuza. Pur si simplu, Romania nu are acum un jucator mai bun pe acea pozitie. Si nici sa naturalizam pe cineva acolo nu mai avem timp, apropo de obsesia unora de a fi si noi in randul lumii cu niste implanturi alogene.

FCSB s-a repliat remarcabil cu doua victorii dupa ce a pierdut 15 fotbalisti din cauza coronavirusului si a accidentarilor. Echipa a lasat o impresie solida cu FC Arges si a aratat ca si-a rezolvat si cea mai mare problema a momentului, poarta. Povestea cu Straton pare a fi o reeditare a celei cu Balgradean, un portar concediat de Dinamo, dar caruia FCSB ii ofera o ocazie de a ramane in fotbalul important.

FCSB ne aminteste si ca la nationala Romaniei accentul moldovenesc ar fi mai firesc decat cel portughez. Pantiru are vana, ara toata banda sa, are patrunderi, centrari, sut napraznic si se apara decent. Iar Perianu a profitat din plin de sansa oferita de valul de indisponibilitati si a aratat ce potential deosebit are. Sa speram ca nu va fi doar un nou Onicas, un alt mijlocas central care promitea foarte mult la Steaua la inceputul carierei, dar care s-a pierdut prin subsolul fotbalului.

Triumviratul Craiova - CFR Cluj - FCSB si-a intrat deja in drepturi. Sa vedem daca el va fi spart in acest sezon de Dinamo. Dupa ce “dineros” se sparg in Stefan cel Mare, ar cam trebui.