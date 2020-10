Radoi, faza DEZVALUIRILOR COMPLETE! Ce spune despre 'conflictul' cu Ianis Hagi, despre demisie si ce raspuns i-a dat jurnalistului care s-a oferit sa-i aduca PALINCA

Radoi a avut o conferinta efervescenta de presa dupa 0-1 cu Austria.

Selectionerul a raspuns tuturor intrebarilor venite de la jurnalisti. Radoi a vorbit despre plecarea de la nationala, despre disputa cu Ianis Hagi de dupa meciul cu Norvegia, dar si despre schimbarea imposibila de stil a Romaniei. La final, unul dintre jurnalisti i-a promis lui Mirel o sticla de palinca. "Nu, nu beau tarie. Un vin, da!", i-a raspuns selectionerul.



Cele mai importante declaratii date de Radoi:

"Ce ar trebui sa facem? Sa ne intoarcem, sa uitam ce inseamna fotbal modern? Stiati de cand am venit ce jucam. Stiati ca Under 21 a jucat asa, de ce sa nu se poata si la echipa mare? Poate ca cei de la echipa mare au nevoie de mai mult timp pentru a se obisnui sa joace asa. Asa cum am spus si conducerii FRF, noi n-o sa ne abatem de la principiile noastre. Cat timp suntem aici, o sa jucam asa. Cand Federatia va decide sa nu mai fim aici, probabil ca altcineva care va veni va decide strategia si filosofia. Noi, in momentul de fata, asta le cerem jucatorilor si asta jucam.

Nu vreau sa vin in fata dumneavoastra sa spun ca X, Y s-a accidentat, ca a batut vantul, a plouat. Cand e de asumat, ne asumam. Dar acum, daca am venit noi, nu putem sa fim ca Barcelona. Lucrurile astea necesita timp! Vreti sa sacrificam tot spectacolul pentru puncte? Eu nu sunt pe filosofia asta!

Cred ca baietii au inteles mesajul meu, dupa cum s-a jucat in prima repriza. Nu si-ar fi dorit nici ei, nici eu, acest rezultat. Trebuie sa incercam sa luam lucrurile pozitive, daca exista. Cand vom putea sa vedem progresul, mergem la meciurile de luna viitoare. Apoi, in noiembrie, noi sau Federatia vom lua o decizie in legatura cu ce se intampla in viitor.

Nu am stat sa ma gandesc daca avem jucatori de la U21 sau nu in primul 11. M-am gandit intai tactic, apoi fizic. Nu stiu daca se schimbau lucrurile daca era cineva de la U21 in echipa de start. Cred ca ar trebui facuta integrarea lor treptat, nu foarte rapid. Sunt meciuri cu miza emotionala, dar si cu miza punctelor. Daca vom incerca sa-i aruncam pe toti in lupta in acelasi timp, s-ar putea sa credem ca nu au valoare, ceea ce e total gresit.

Nu m-am gandit sa renunt, deocamdata nu. Asteptam si celelalte doua partide si dupa aceea, in noiembrie, ne putem pune la masa sa discutam. Daca exista vreun progres... Nu vreau sa stau aici doar ca sa ma numesc selectionerul Romaniei. Daca nu exista vreun progres, ar fi mai bine sa vina cineva care sa va satisfaca cerintele.

Nu cred ca eu sunt ala care sa fie incoerent, unii spuneau ca trebuia sa semnez pe 4 ani si nu pe 2 cu Federatia.

Nu a existat niciun conflict cu Ianis Hagi, nu am o problema cu el si el nu are o problema cu mine. Cand am vorbit de problemele din atac, m-am referit la toti cei din atac, nu a pierdut el toate mingile in fata. Nu exista nicio disputa intre noi"