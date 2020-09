"Campioana infometata de Dan Petrescu." Mihai Mironica despre parcursul fara infrangere al CFR-ului in noul sezon

Dupa ce vezi cum sufera FCSB nu doar din cauza coronavirusului, dar si a arhitecturii absurde a echipei, cu niciun portar cu experienta si un singur fundas central in tot lotul, vine CFR Cluj si defileaza cu acest lot “obscen”, in care Dan Petrescu are o “infinitate” de solutii.

CFR Cluj a facut cel mai frumos meci al sau din acest campionat, e adevarat, pe terenul formatiei care a cunoscut cea mai abisala cadere, Astra, de pe podium la finalul sezonului trecut, pe ultimul loc acum. La cum arata CFR Cluj, doar o explozie de coronavirus poate opri trupa lui Dan Petrescu din drumul spre grupele Europa League. Bine, Bursucul ne va alerta din nou, ne va spune apasat ca Suduva e o forta a fotbalului continental, e plina de rusi fiorosi...

CFR a reusit sa livreze la Giurgiu mai mult decat binecunoscuta sa soliditate defensiva. Ochiul versat al lui Petrescu a creat aceasta pereche interesanta de atac in care Rondon este un servant impecabil, iar Debeljuh este letal la finalizare. Sigur, CFR nu renunta la reteta sa de succes, corner Paun, cap Vinicius. Iar Camora, cat sunt eu de adversar al aducerii lui in nationala, a avut o prestatie vie care a culminat cu o centrare perfecta pentru Itu.

Astra are deja o vocatie a tragicului. Patronul ii taie posibilitatea sa joace in cupele europene, castigata pe teren. Victoria cu Sepsi a fost ratata dramatic in final. Acum Crepulja taie elanul echipei intr-un moment excelent cu autogolul anului in Liga 1.

Faptul ca Astra este pe ultimul loc parca e un indicator pentru nivelul bun al Ligii 1. O echipa care trimite la nationala si varful, si portarul. O echipa care il propune nationalei de tineret in continuare pe Dima, care are un fantezist precum Radut, autorul celui mai frumos dribling din acest sezon de Liga 1 chiar in careul campioanei, este marele paradox al acestei stagiuni. Nu e exclus ca, odata cu asteptatele reintrari ale lui Budescu si Valentin Gheorghe, Astra sa se transforme din nou miraculos in echipa care reusea 8 victorii la rand in sezonul trecut.

CFR Cluj a intrat pe viteza de croaziera. Dan Petrescu reuseste sa mentina foamea de performanta dupa 3 ani plini de succese. Asta e cel mai greu, iar Bursucul o reuseste ca nimeni altul in fotbalul nostru, chiar daca uneori nu cu mijloacele cele mai ortodoxe.