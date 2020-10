Discurs dur al lui Mihai Mironica la adresa lui Ianis Hagi in comentariul meciului cu Austria: "Cand tatal tau e cine e, ai alta atitudine in declaratii! S-a apucat sa trimita sageti catre selectioner!"

Comentatorul PRO TV Mihai Mironica a taxat declaratiile date de Ianis Hagi la finalul meciului din Norvegia.

"Ce puteam sa fac mai mult decat sa scot un fault? Ce sa fac cu mingea dupa ce alergam 3-4 minute s-o iau?!", a spus Ianis la PRO TV imediat dupa dezastrul de la Oslo.

In finalul partidei cu Austria de la Ploiesti, meci in care Ianis a prins in teren 15 minute fara sa se remarce intr-un fel, Mironica l-a taxat cu un comentariu dur: "Gheorghe Hagi a declarat pentru o publicatie austriaca faptul ca Ianis Hagi are o alura asemanatoare cu cea a lui Zinedine Zidane. Ianis a spus ca el crede ca seamana cu Cruyff. Deocamdata, noi auzim de Zinedine Zidane si Cruyff, dar momentan Ianis poarta numarul 14, cel purtat de Cruyff, si cred ca e singurul detaliu care ii leaga pe cei doi. Cand tatal tau e cine e, ai alta atitudine in declaratii. I-am vazut pe Mitrita si pe Stanciu dupa meciul cu Norvegia, erau daramati, aproape sa planga. Ianis, relaxat, s-a apucat sa trimita sageti catre selectionerul Mirel Radoi".