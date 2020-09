Nu am mai invins Austria de 34 de ani! La ultima victorie, Steaua era campioana Europei si Hagi inscria un gol 

Austria - Romania, meci contand pentru Grupa B1 a Nations League 2020-2021, va fi LIVE pe PRO TV si SPORT.RO, astazi, de la 21.45.

Reprezentativa Romaniei a intalnit Austria de 10 ori, inregistrand 3 victorii (dintre care doua impotriva echipei nationale de amatori austriece, in 1932), 5 remize si 2 infrangeri. De altfel, impotriva Austriei, "tricolorii" au jucat cea de-a saptea partida din istoria lor (dupa cele cu Iugoslavia x2, Polonia x2, Cehoslovacia si Turcia), intr-un moment in care tensiunile politice dintre cele doua tari erau ridicate, din cauza refacerii granitelor la sfarstul Primului Razboi Mondial. La ultimele intalniri oficiale, austriecii au reusit sa ne incurce in drumul catre Euro 1988 si CM 2010, iar singura victorie din istoria echipei nationale impotriva primei echipe a Austriei a avut loc in 1986, cand am invins clar, scor 4-0, prin golurile lui Iovan, Lacatus si Hagi, la doar patru luni dupa ce Steaua cucerise Cupa Campionilor Europeni.

TOATE CELE 10 INTALNIRI CU AUSTRIA:

Austria - Romania 4-1 / 20 mai 1924 / amical / Simmeringer Had, Viena / Kahnhauser (2, 52, 85), Hausler (77) - Honigsberg (73)

Romania - Austria B (Amatori) 4-1 / 8 mai 1932 / Cupa Europei Centrale / Stadion ONEF, Bucuresti / N. Kovaci (35), E. Kocis (36, 85), Bodola (44) - Sobotka (17)

Austria B (Amatori) - Romania 0-1 / 16 octombrie 1932 / Cupa Europei Centrale / LASK Stadium, Linz / Ronnay (1)

Austria - Romania 1-1 / 1 mai 1968 / amical / LASK Stadium, Linz / Siber (84) - Kallo (8)

Romania - Austria 1-1 / 3 septembrie 1972 / amical / Stadion "Central", Craiova / Dembrovschi (44) - Hickersberger (43)

Romania - Austria 4-0 / 10 septembrie 1986 / preliminarii Euro 1988 / Stadion "Steaua", Bucuresti / Iovan (45, 64), Lacatus (61), Hagi (90)

Austria - Romania 0-0 / 18 noiembrie 1987 / preliminarii Euro 1988 / Prater Stadium, Viena

Austria - Romania 2-1 / 1 aprilie 2009 / preliminarii CM 2010 / Worthersee Stadion, Klagenfurt / Hoffer (25, 44) - Cr. Tanase (24)

Romania - Austria 1-1 / 9 septembrie 2009 / preliminarii CM 2010 / Stadion "Steaua", Bucuresti / G. Bucur (54) - Schiemer (83)

Austria - Romania 0-0 / 5 iunie 2012 / amical / Tivoli Neu Stadium, Innsbruck