Un fost jucator de la FCSB nu se mai gandeste la echipa nationala! "Sunt realist! Lucrurile mi-au mers rau"

Florin Gardos a declarat ca nu se mai gandeste la echipa nationala.

Fundasul roman a ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Universitatea Craiova. El a declarat ca nu vrea sa puna ghetele in cui, chiar daca nu a mai jucat de anul trecut.

"Eu nu ma mai gandesc la echipa naționala. Sunt realist! Lucrurile mi-au mers rau din punct de vedere sportiv. Nu pot sa ma gandesc in momentul asta la echipa nationala. Nu am mai jucat de un an si mintea mea este intr-o alta directie. Nu ma gandesc sa ma retrag! Daca nu o sa fie ce imi doresc, atunci o sa fac un compromis", a spus Gardos pentru ProSport.

Gardos sustine ca Vlad Chiriches este in continuare cel mai bun fundas pe care il are Romania. Pe langa asta, el il apreciaza mult si pe Laurentiu Rus, jucator care evolueaza pentru MOL Vidi.

De asemenea, Florin Gardos considera ca Tamas nu mai poate sa prinda echipa nationala dupa ce a semnat cu U Cluj in Liga 2 si crede ca Marius Constantin va fi selectionat de Raoi, dupa ce s-a transferat la Craiova.

"Cel mai bun fundas central e Chiriches si mie imi place si de Rus. Eu nu cred ca Tamas mai e o solutie pentru echipa nationala, mai ales ca e in Liga 2. Marius Constantin, da. Mai ales dupa ce a semnat cu Universitatea Craiova", a declarat fostul jucator al Craiovei.