Roș-albaștrii au primit vizita olandezilor joi seară, pe Arena Națională, în etapa #6 din faza principală a competiției UEFA Europa League.



Dacă în minutul 51 tabela de marcaj indica 3-1 în favoarea olandezilor, campioana en-titre a Superligii României a turat la maximum motoarele și a întors rezultatul la 4-3, cu gol în minutul 90+5 marcat de Florin Tănase.



După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, întrebat despre Ștefan Târnovanu, nici nu a vrut să ia în calcul cele trei goluri încasate de goalkeeperul campioanei.



Gigi Becali a dat verdictul despre Ștefan Târnovanu după cele trei goluri încasate în FCSB - Feyenoord



”Nu mai pune cu Târnovanu! Nu mă interesează ce apără Târnovanu. Nu mă interesează de nimic. Niciun Târnovanu!



4-0 am bătut. N-a greșit nimeni nimic, 4-0 am bătut. E prea mare bucuria. 1-0 am bătut, poftim”, a subliniat Becali la Digi Sport.



FCSB - Feyenoord 4-3



Siyabonga Ngezana a deschis scorul în minutul 11 al meciului, în urma pasei decisive oferite de Risto Radunovic. În primul act, olandezii au întors rezultatul, prin golurile lui Tengstedt (41') și Timber (44').



În partea secundă, Leo Sauer a dus scorul la 3-1 în minutul 51, iar FCSB a turat, ulterior, motoarele la maximum. Mihai Toma a micșorat diferența în minutul 54, Mamadou Thiam a restabilit egalitatea în minutul 87, iar Florin Tănase a adus victoria în minutul 90+5.

