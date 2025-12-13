Echipa pregătită de Xabi Alonso a bifat 11 victorii în noul sezon, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri, în primele 15 etape.
În următoarea rundă din primul eșalon al Spaniei, trupa de pe ”Santiago Bernabeu” o va întâlni pe Deportivo Alaves în deplasare duminică seară, de la 22:00.
E gata! Pleacă de la Real Madrid după un an și jumătate: ”Acord finalizat”
Atacantul brazilian, Endrick, a semnat cu Real Madrid în iulie 2024 după ce spaniolii le-au plătit celor de la Palmeiras nu mai puțin de 47,5 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului cotat atunci la 60 de milioane!
- Acum, Transfermarkt îl estimează pe Endrick la doar 25 de milioane de euro
Conform AS, Real Madrid și Olympique Lyon s-au înțeles pentru trimiterea lui Endrick sub formă de împrumut la clubul din Ligue 1, prima ligă a Franței, care se vede în exclusivitate în România pe platforma VOYO!
”Endrick pleacă!”, a titrat publicația anterior menționată. ”Acordul de împrumut dintre Real Madrid și Lyon a fost finalizat. Brazilianul va fi împrumutat în ianuarie ca să câștige experiență în vederea Campionatului Mondial din 2026”, au scris ibericii.
La Real Madrid, Endrick a bifat într-un an și jumătate 39 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de șapte ori și, pe deasupra, a oferit și o pasă decisivă.