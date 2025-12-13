Echipa pregătită de Xabi Alonso a bifat 11 victorii în noul sezon, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și două înfrângeri, în primele 15 etape.



E gata! Pleacă de la Real Madrid după un an și jumătate: ”Acord finalizat”



Atacantul brazilian, Endrick, a semnat cu Real Madrid în iulie 2024 după ce spaniolii le-au plătit celor de la Palmeiras nu mai puțin de 47,5 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului cotat atunci la 60 de milioane!



Acum, Transfermarkt îl estimează pe Endrick la doar 25 de milioane de euro



Conform AS, Real Madrid și Olympique Lyon s-au înțeles pentru trimiterea lui Endrick sub formă de împrumut la clubul din Ligue 1, prima ligă a Franței, care se vede în exclusivitate în România pe platforma VOYO!



”Endrick pleacă!”, a titrat publicația anterior menționată. ”Acordul de împrumut dintre Real Madrid și Lyon a fost finalizat. Brazilianul va fi împrumutat în ianuarie ca să câștige experiență în vederea Campionatului Mondial din 2026”, au scris ibericii.



La Real Madrid, Endrick a bifat într-un an și jumătate 39 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de șapte ori și, pe deasupra, a oferit și o pasă decisivă.

