"Si la final 200 de euro ca e pandemie!" Reactia unui fost coleg cu Marica la echipa nationala dupa ce fotbalistul a fost prins cu o femeie intr-un hotel: "Probabil ar mai fi vrut unele sa fie cu el!"

Un fost coleg cu Marica la echipa nationala a transmis un mesaj de incurajare la adresa lui Ciprian.

Ciprian Marica a fost surprins cu Ana Muntean, sotia lui Florin Muntean, fiul fostului sef de la Transgaz, la un hotel din Cluj. Cei doi au fost surprinsi chiar de sotul femeii, care i-a filmat, iar cei de la Ziar de Cluj au distribuit filmarea la mai bine de un an dupa acest epispod.

Fostul coleg al lui Marica de la echipa nationala, Marian Aliuta, a reactionat dupa cele intamplate si i-a transmis un mesaj de sustinere lui Marica.

"Fratilor, jos palaria pentru el ca jucator si ceea ce a facut in fotbal! Am vazut ca unii (unele) il judeca pentru ce a facut. Este un barbat implinit din orice punct de vedere, are tot ce vrea si nu cred ca exista barbat la nivelul lui sa nu fi gresit. Are o familie frumoasa si merita respectat! Ca sa vorbeste de Marica si sa iti dai cu parerea, trebuie sa ai complexe mari..cel mai mult am vazut ca isi dau cu parerea femeile. Probabil ar fi vrut unele sa fie cu el in hotel, dar sa nu fie prinse si la final si vreo 200 de euro ca este pandemie si in perioada asta ar fi fost buni pentru a umple frigiderul! Ridica palaria ca esti barbat, fratele meu", este mesajul postat de Aliuta pe retelele de socializare.