Ciprian Marica, atac la adresa echipei nationale! "Nivelul e scazut, dar ce pretentii sa avem la Liga 2, daca inclusiv echipa nationala se chinuie?"

Ciprian Marica a ramas dezamagit dupa prestatia echipei nationale contra Irlandei de Nord.

Ciprian Marica (34 de ani) a fost multumit de victoria echipei pe care o finanteaza, Farul Constanta. Trupa antrenata de Ianis Zicu a reusit sa se impuna cu scorul de 1-0 in fata formatiei Aerostar Bacau. Marica spune ca nivelul de joc este foarte scazut in Liga a 2-a si ca nu exista nicio echipa care sa defileze. De asemenea, fostul atacant s-a aratat nemultumit si de jocul prestat de nationala Romaniei in partida contra Irlandei de Nord.

"Ne mentinem in obiectiv. Suntem bucurosi, am avut energia necesara de a juca in 10 si sa ne batem de la egal la egal cu ei. Nu stim sa speculam jucatorul in plus. La nivel mare, echipa adversa te calareste. La nivelul asta de Liga 2 e importanta daruinta. Baietii au reactionat bine. Fiecare meci il abordam ca pe o finala si speram sa facem un fotbal bun.

Pot aparea surprize. Nu exista vreo echipa despre care zici ca defileaza. Nivelul e scazut, ritmul e unul scazut, insa ce pretentii sa avem la Liga 2, daca inclusiv echipa nationala se chinuie?”, a spus Ciprian Marica pentru Telekom Sport.