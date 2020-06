Prima reactie a lui Cosmin Olaroiu dupa propunerea din Emirate! "Imi doresc mult sa antrenez o echipa nationala, dar e foarte greu acum!"

Cosmin Olaroiu s-a declarat incantat de faptul ca presa din Emiratele Arabe Unite il considera perfect pentru echipa nationala.

Antrenorul lui Jiangsu Suning a recunoscut ca oferta este tentanta, insa a spus ca in prezent el este sub contract cu echipa din China pe care nu o poate lasa.

"Eu sunt foarte onorat ca am aceste oferte. Unele dintre ele sunt reale, altele mai putin reale. Am mai avut oferte de-a lungul timpului de la echipe de club, chiar si de la echipe nationale, insa, in momentul de fata, eu am un contract si cred ca e foarte greu sa plec in momentul asta. Si pentru mine, si pentru ei.

Mi-as dori foarte mult sa antrenez o echipa nationala si mai ales echipa nationala a Emiratelor Arabe Unite, unde am avut momente de satisfactie foarte mari si m-as bucura si ar fi o onoare pentru mine. Insa, la momentul asta, cred ca e prematur sa discutam despre lucrul asta, pentru ca mai am un an si jumatate de contract si trebuie sa il duc la bun sfarsit", a declarat Cosmin Olaroiu pentru Telekom Sport.

Reamintim ca presa din Emiratele Arabe Unite a scris faptul ca echipa nationala are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2022, care va avea loc in Qatar, si ca Olaroiu este cea mai buna varianta de antrenor, el avand astfel sansa sa revina in elita fotbalului mondial.

Olaroiu este antrenorul lui Jiangsu Suning din martie 2018 si mai are contract pana la finalul anului 2021. De-a lungul carierei, el a mai antrenat echipele FC National, Steaua, Poli AEK, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli si Al Shabab si a fost selectionerul nationalei Arabiei Saudite in perioada decembrie 2015 - ianuarie 2015.