"Sunt sigur ca fi titular la FCSB si va juca la echipa nationala!" Fotbalistul ros-albastrilor in care Duckadam are incredere deplina! Ce mesaj are pentru Toni Petrea

Helmut Duckadam are un favorit in echipa FCSB-ului si il vede in curand la echipa nationala.

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al FCSB-ului, pariaza tot pe atacantul Sergiu Bus in viitorul apropiat.

Desi nu a prins niciun meci intreg pana acum la FCSB, fiind schimbat in toate partidele, Duckadam crede Bus se va impune in cele din urma in echipa lui Toni Petrea. Fostul oficial al ros-albastrilor a avut si un mesaj subtil pentru antrenorul echipei: 'Sa nu mai fie schimbat atat de des.'

"Sergiu Bus sper sa reziste si sa nu mai fie schimbat atat de des. Mie imi place foarte mult ca jucator. Eu cred ca o sa faca pasul catre echipa nationala, e un jucator combinativ si s-a vazut in evolutiile lui de la FCSB, cand a scos in evidenta jocul de echipa.

Eu cred ca Bus va fi titular la FCSB. Important e sa marcheze si va juca si la echipa nationala, cu siguranta", a spus Duckadam pentru Digi Sport.

Bus este in lotul lui Mirel Radoi pentru dubla cu Irlanda de Nord si Austria. Atacantul FCSB-ului a ramas pe banca in remiza cu nord-irlandezii, scor 1-1, insa va avea sansa sa intre in teren cu Austria.

Partida Austria - Romania va fi IN DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, luni, de la 21:45.