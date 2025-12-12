Magia din Premier League continuă în exclusivitate pe VOYO. Etapa a 16-a debutează sâmbătă, pe 13 decembrie, de la ora 17:00 cu partidele Chelsea - Everton și Liverpool - Brighton.
Premier League continuă cu etapa a 16-a exclusiv pe VOYO
Tot sâmbătă, de la 19:30, se joacă Burnley - Fulham, iar ziua este încheiată de liderul Arsenal, de la 22:00, care primește pe teren propriu vizita celor de la Wolves.
Duminică, de la ora 16:00, se joacă concomitent patru meciuri: Crystal Palace - Manchester City, Nottingham - Tottenham, Sunderland - Newcastle și West Ham - Alston Villa. Ultima partidă de pe 14 decembrie începe de la 18:30 și le are protagoniste pe Brentford și Leeds.
Manchester United - Bournemouth de luni, 15 decembrie, ora 22:00, încheie runda a 16-a din campionatul Angliei.
Programul etapei a 16-a din Premier League:
- Sâmbătă, 13 decembrie, ora 17:00: Chelsea - Everton
- Sâmbătă, 13 decembrie, ora 17:00: Liverpool - Brighton
- Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19:30: Burnley - Fulham
- Sâmbătă, 13 decembrie, ora 22:00: Arsenal - Wolves
- Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: Crystal Palace - Manchester City
- Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: Nottingham - Tottenham
- Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: Sunderland - Newcastle
- Duminică, 14 decembrie, ora 16:00: West Ham - Alston Villa
- Duminică, 14 decembrie, ora 18:30: Brentford - Leeds
- Luni, 15 decembrie, ora 22:00: Manchester United - Bournemouth