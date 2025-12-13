Marian Huja s-a transferat în vară de la Petrolul Ploiești. Fundașul cu dublă cetățenie, română și portugheză, a părăsit clubul de pe ”Ilie Oană” și a decis să semneze cu Pogon Szczecin.

În Polonia, Huja are un contract valabil pentru două sezoane cu opțiune de prelungire pentru încă o stagiune. Stoperul era jucătorul Petrolului Ploiești încă din toamna anului 2020.

Fundașul Marian Huja, plecat de la Petrolul, evoluții foarte bune în Polonia, la Pogon Szczecin

Huja poartă tricoul cu numărul ”2” în Polonia, dar el a stârnit interes și în rândul echipelor din Superliga României înaintea mutării. Una dintre echipele care s-au interesat de Huja a fost Dinamo, însă oferta ”câinilor Roșii” nu s-a ridicat la pretențiile ploieștenilor.

Petrolul va încasa aproximativ 400.000 de euro în urma vânzării lui Huja, sumă ce cuprinde și bonusurile. În primă fază, când s-a făcut acordul, clubul din Ploiești a încasat 300.000 de euro.

Huja are două goluri pentru Pogon Szczecin

Are evoluții excelente până acum în Polonia, la Pogon Szczecin, pentru care a adunat 16 meciuri, 15 în campionat, iar un duel a fost bifat în Cupa Poloniei. De cele mai multe ori a fost titular și chiar integralist, iar până acum a marcat de două ori și o pasă decisivă, toate în campionat.

Așadar, evoluțiile foarte bune îl fac pe Huja să spere că poate fi, în curând, convocat și la naționala României!

FRF, demersuri pentru naționalizarea lui Marian Huja

În vară, Federația Română de Fotbal a început demersurile pentru naționalizarea lui Huja, care a și declarat că vrea să evolueze pentru reprezentativa condusă în acest moment de Mircea Lucescu.

”Aș juca pentru naționala României, dar cred că trebuie să devin și mai bun, ca să intru în radarul lor. Eu sunt român, părinții mei sunt români, doar că m-am născut în Portugalia.

Aș alege naționala României, dacă aș avea oportunitatea. Trebuie să fiu mai bun, să muncesc, să intru în radarul naționalei cu adevărat, nu doar să ajung acolo și să dispar. Naționala e într-o perioadă foarte bună, nu va fi ușor”, declara Huja anul trecut.

Huja este născut în localitatea portugheză Cacem. El are și un meci în tricoul Portugaliei, la U18, în 2017. În acel moment era legitimat la Watford U18.

