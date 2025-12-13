Impresarul Giovanni Becali a dezvăluit că mijlocașul de 27 de ani a întrebat direct despre șansele unui transfer în străinătate, în contextul în care relația cu patronul nu mai pare la fel de solidă.

Perioada de mercato se apropie, iar apele sunt agitate la campioana României. După victoria importantă cu Feyenoord (4-3) obținută chiar în absența căpitanului, Darius Olaru simte că drumul său în tricoul roșu și albastru s-a încheiat.



Ioan Becali a explicat că fotbalistul a cerut informații concrete despre o posibilă mutare în ianuarie, semn că răbdarea acestuia a ajuns la final după anii petrecuți la echipă fără o ieșire spectaculoasă în Vest. Mai mult, statutul de „netransferabil” impus de Gigi Becali pare să fi expirat.



„Nu știu dacă relația cu Gigi mai e atât de strânsă”

Impresarul a susținut că patronul ar fi dispus să-l cedeze pe Olaru pentru o sumă corectă, mai ales că echipa a demonstrat că poate câștiga meciuri europene grele și fără aportul său. Agentul a redat dialogul purtat prin intermediari.



„Văd că Olaru nu a jucat cu Feyenoord și FCSB a câștigat. Nu știu dacă relația dintre Gigi și Olaru mai e atât de strânsă. Nu cred că mai zice Gigi că Olaru e netransferabil. L-ar da pe o sumă corectă. Are și el o vârstă. Pe Cisotti acum poate nu l-ar da, dar face 33 de ani. Ce a dat pe el? Îl duci tu de mână pentru trei milioane. Depinde de jucător. Olaru i-a spus nepotului meu să mă întrebe dacă pleacă în ianuarie. I-am spus să stea cuminte. A întrebat dacă pleacă și el în ianuarie. «Ia zi, când plec de la FCSB?». Un jucător care rămâne 4-5 ani la o echipă și nu se întâmplă lucruri spectaculoase… Olaru, dacă nu s-ar fi accidentat și ar fi continuat, ori ar fi primit de la Gigi cel mai mare contract din istoria fotbalului românesc, ori ar fi plecat pe o sumă importantă. Ce să mai spun?”, a spus Giovanni Becali, pentru Fanatik.



Discuțiile despre plecare vin pe fondul unui sezon în care Olaru a încercat să își revină complet după accidentarea gravă suferită la începutul anului trecut, moment care i-a frânat ascensiunea și un potențial transfer pe bani mulți la acea vreme.

