Dan Petrescu e în pericol! CFR Cluj s-a înscris în cursa pentru semnătura lui Mirel Rădoi

Campioana României trece printr-o formă slabă, fără victorie în trei meciuri în cupele europene și cu șanse mici să mai treacă de faza grupelor Conference League, dar și cu evoluții prea puțin convingătoare în Liga 1. Adus pentru a revitaliza jocul echipei, după mandatul de trei luni al lui Marius Șumudică, și pentru a pacifica vestiarul, după ce mai mulți fotbaliști importanți aveau o relație rece cu fostul tehnician, Dan Petrescu a început greoi noul mandat pe banca clujenilor.

Rezultate sub așteptări, cu Dan Petrescu pe bancă

Cu "Bursucul" pe bancă, CFR a fost elimnată de CSU Craiova din Cupa României (0-1), iar în campionat a învins la limită Craiova (1-0), UTA (1-0) și Mediaș (2-1) și a pierdut cu Botoșani (0-1) și Rapid (0-2). De asemenea, în grupele Conference League, "vișinii" au pierdut cu Jablonec (0-1) și AZ Alkmaar (0-1) și au remizat cu Randers (1-1) și ocupă ultimul loc într-o grupă considerată facilă la începutul campaniei.

Petrescu ar avea la dispoziție următoarele trei partide, cu Sepsi (25 octombrie) și FC Voluntari (30 octombrie), în campionat, și cu AZ Alkmaar (4 noiembrie), în Conference League, pentru a aduce tot atâtea victorii și a-și salva postul. Petrescu are o clauza de reziliere unilaterală a contractului de 400.000 de euro."În fotbal, e posibil orice. Eu am contract trei ani, am venit să ajut echipa. Dar decizia o iau cei care conduc. Am emoții tot timpul în privința demiterii, și când câștig, dar mai ales când pierd", a declarat Petrescu, înaintea meciului cu AZ Alkmaar.

Petrescu, al nouălea antrenor din ultimii cinci ani

El este al nouălea antrenor al clujenilor din ultimii cinci ani, după Vasile Miriuță (iunie 2016 - iunie 2017), Dan Petrescu (iunie 2017 - iunie 2018), Edi Iordănescu (iunie - iulie 2018), Toni Conceicao (iulie 2018 - februarie 2019), Alin Minteuan (februarie 2019 - martie 2019), Dan Petrescu (martie 2019 - noiembrie 2020), Edi Iordănescu (decembrie 2020 - iunie 2021) și Marius Șumudică (iunie - august 2021). Dar este și cel mai de succes, cu trei titluri în Liga 1 (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) și prezența în "16"-imile Europa League (1-1, 0-1 cu FC Sevilla, câștigătoarea trofeului / 2019-2020).

Mirel Rădoi, în capul listei lui CFR Cluj

În capul listei oficialilor clujeni pentru înlocuirea lui Petrescu, dacă rezultatele și prestațiile nu se vor îmbunătăți rapid, se află Mirel Rădoi, care își va termina contractul cu FRF, după meciurile naționalei cu Islanda și Liechtenstein, de la începutul lunii noiembrie. De Rădoi mai este interesată rivala FCSB, după ce relația Gigi Becali - Edi Iordănescu s-a răcit, selecționerul fiind finul latifundiarului.

Pe lista posibililor înlocuitori la formația din Gruia se mai găsesc Adrian Mutu (liber de contrat, ultima dată la FCU Craiova), Laszlo Boloni (liber de contract, ultima dată la Panthinaikos), Costel Gâlcă (liber de contract, ultima dată la Vejle BK), Leo Grozavu (liber de contract, ultima dată la Sepsi), Laszlo Balint (sub contract cu UTA), Dușan Uhrin jr. (liber de contract, ultima dată la Dinamo), Victor Pițurcă (liber de contract, ultima dată la CSU Craiova) și Edi Iordănescu (dacă se va despărți de FCSB în săptămânile următoare).