Si-a distrus bolidul si risca sa-si piarda locul in echipa nationala! Fotbalistul lui PSG, tras la raspundere: "Ce o sa faca dupa ce va incepe sa joace?"

Portarul lui PSG, Marcin Bulka, a incalcat masurile de izolare la domiciliu si a iesit la plimbare la volanul unui Lamborghini, pe care l-a distrus in urma unui accident.

Tanarul in varsta de 20 de ani a incercat sa faca o depasire, intrand in coliziune cu un alt autoturism in care se aflau 2 persoane. Din fericire, nici unul dintre cei implicati in accident nu a suferit rani grave.

In schimb, incidentul il poate costa scump pe Bulka, cei de la Mirror spunand ca Lamborghini-ul nu ii apartine, masina fiind inchiriata.

Marcin Bulka este vazut ca un portar promitator. Inainte de PSG, la care a debutat la finalul lunii august 2019, el a mai trecut pe la FCB Escola Varsovia, satelitul Barcelonei, si pe la Chelsea. In plus, el si-a reprezentat echipa nationala la U20, fiind vazut ca un posibil titular al nationalei mari a Poloniei.

Accidentul in care a fost implicat il pune, insa, intr-o lumina proasta. Presedintele Federatiei de Fotbal din Polonia, fostul fotbalist Zbigniew Boniek, a postat pe internet un mesaj insotit de fotografia masinii facute praf. "Intrebarea este ce va mai conduce dupa ce va incepe si sa joace?" a fost mesajul oficialului.