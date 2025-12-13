Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit înaintea duelului cu Metaloglobus despre cel mai fierbinte subiect al iernii în Ștefan cel Mare: viitorul lui Kennedy Boateng, stâlpul defensivei dinamoviste.



Kennedy Boateng (29 de ani), unul dintre cei mai constanți fotbaliști sub comanda lui Kopic, a devenit o țintă pentru alte cluburi, având în vedere că înțelegerea sa cu Dinamo expiră în vara lui 2026. Fundașul togolez, cotat la un milion de euro, a bifat 52 de prezențe și 4 goluri de la sosirea sa în 2024, cifre care l-au transformat într-un punct fix în primul „11”.



Antrenorul croat a admis că există interes pentru apărătorul său, lăudând calitățile care îl fac pe Boateng un fotbalist atât de atractiv pe piață.



„Boateng are contract până în vară. Vedem ce se va întâmpla. De când a venit la Dinamo și-a îmbunătățit jocul. Este foarte puternic în defensivă, la dueluri. E normal când ajungi la asemenea nivel ca alte cluburi să-și arate interesul. Toată lumea vrea un jucător cu calitatea lui care joacă în spațiu liber, e rapid, e încrezător, are pase bune. Vedem ce se va întâmpla cu el în viitor”, a spus Kopic.



„Vrem 3-4 jucători”



Dincolo de securizarea pieselor de bază, Kopic are planuri mari pentru campania de achiziții din această iarnă. Tehnicianul a subliniat necesitatea de a aduce sânge proaspăt pentru a menține ritmul în lupta pentru play-off și, eventual, pentru titlu. Croatul a trasat profilul exact al fotbaliștilor pe care îi așteaptă la Săftica: oameni cu personalitate și ambiție de fier.



„Suntem în obiectiv, dar deocamdată nu putem să trecem la concluzii. Jucăm un fotbal bun. În cele mai multe meciuri am fost echipa care a dominat, care a creat șanse. Puteam marca mai multe goluri. Defensiv suntem stabili. Sunt satisfăcut, dar trebuie să ne îmbunătățim și să fim mai buni. Chiar dacă visăm la titlu sau nu, ne trebuie mai mulți jucători. Trebuie să fim acoperiți pe anumite poziții. Nu e nimic nou. Vom încerca să aducem 3-4 jucători în perioada de mercato din iarnă. Mă interesează să creez un grup de jucători cu personalitate, cu ambiție. Este parte din job-ul meu. Căutăm astfel de jucători. Trebuie jucători cu această dorință de a câștiga. În acest moment în vestiar avem jucători cu personalitate, cu ambiție. De asta l-am ales pe Cătălin să fie căpitan în acest sezon. Ambiția lui este foarte mare. Când ai jucători așa, se formează un spirit. Este pozitiv, dar trebuie să arătăm pe teren”, a mai spus antrenorul lui Dinamo.



Duel tare în etapa #20



Dinamo o întâlnește mâine, 14 decembrie, de la ora 17:45, pe Metaloglobus, într-un meci contând pentru runda cu numărul 20 a Superligii.



Kopic a avertizat că partida nu va fi una ușoară, lăudând parcursul echipei antrenate de Mihai Teja, care a reușit rezultate surprinzătoare în acest sezon împotriva unor forțe precum FCSB, Farul sau CFR Cluj.



„Meciul va fi greu. Sunt buni în acest moment. Au câștigat împotriva Farului și au avut și un meci bun în Cupă cu CFR Cluj. Au bătut FCSB, au avut un meci bun cu Universitatea Craiova. Domnul Teja face o treabă bună. Avem respect pentru ei”, a amintit Kopic.

